Famoso youtuber es encontrado sin vida en su casa; su deceso es un misterio

La comunidad digital está recibiendo otra triste noticia, pues se confirma que el youtuber Adam The Woo fue encontrado sin vida en su hogar. Según los reportes llegados desde los Estados Unidos, el creador de contenido no contestó y por eso sus amigos acudieron a su lugar de residencia. Las autoridades confirmaron su deceso y su comunidad ya lamenta la terrible noticia.

¿Cómo murió el youtuber Adam The Woo?

Aunque en estos momentos la información sigue en circulación y con ciertos detalles desconocidos, el hombre de 51 años fue encontrado sin vida en su casa. Se indica que sus amistades no lo ubicaban, por lo que llegaron hasta su casa. Uno de sus amigos pidió una escalera a uno de los vecinos y así le encontraron.

Este amigo que hizo la maniobra con la escalera vio un cuerpo que se encontraba en la cama de David Adam Williams y avisó a los bomberos. Estos entraron al sitio y cuando se encontraron con el cuerpo, se percataron que no había signos vitales. Tras dicha situación, las autoridades se pusieron manos a la obra para concretar los procedimientos necesarios ante el caso de un fallecimiento.

Revistas como PEOPLE indicaron que por el momento no hay ningún indicio del motivo de su muerte, pero según las primeras olas de información, se entiende que fue algo ocurrido sin intervención de terceros. Por ello, se esperarán a la autopsia para conocer el motivo del terrible deceso del hombre que vivía en Florida.

¿Quién es el youtuber fallecido en su casa?

El influencer de 51 años inició su trayecto en la producción de videos en 2009 y en 2012 tuvo un realce en su contenido gracias a su espacio nombrado como The Daily Woo. Realmente sus piezas audiovisuales se basaban en vlogs sobre sitios históricos o parques temáticos de interés general. A pesar de publicar un video el 21 de diciembre pasado, su cuerpo fue encontrado el pasado martes 22… situación que se aclarará en próximas horas gracias a los estudios que se le realizarán a su cuerpo.