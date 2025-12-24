Aislinn Derbez abre su corazón y comparte imágenes del funeral de su mamá

A casi un mes de que su madre falleció, Aislinn Derbez dejó una publicación en sus redes sociales. Aunque sí existieron mensajes en sus espacios digitales personales, estaban relacionados con el trabajo. Y también se compartieron algunas historias, las cuales desaparecen a las 24 horas. En ese sentido, este último mensaje de la hija de Eugenio fue un compilado de todo lo que reflexionó tras 30 días de perder a Gabriela Michel.

Mi tío resultó ser mi papá | Programa del 22 de diciembre de 2025

¿Qué compartió Aislinn Derbez sobre el funeral de su mamá?

En general las cosas alrededor de este terrible suceso se manejaron de manera totalmente privada. Los primeros reportes que surgieron al mediodía del 24 de noviembre llegaron desde una comunicadora de redes sociales, quien indicó que la madre de Aislinn había muerto. Y de ahí fue hasta la noche que la hija de la locutora confirmó la pérdida de Gabriela por un infarto.

De ahí las redes sociales se encargaron de exigir y criticar a sus hermanos y a su padre. Sin embargo, el silencio reinó en lo general con la joven. Únicamente se le veía a través de las historias de Instagram, donde incluso se supo que la operaron. Por eso, este mensaje se siente como una liberación ante todo el mundo.

En la publicación que rápidamente se viralizó en redes sociales, se ven muchas fotos de lo que pasó en los días recientes con la actriz y modelo. Allí, por supuesto destacaron las que se tratan del funeral de Gabriela Michel. Y el texto compartido indica que vivió demasiadas cosas en pocos días pero agradece el tipo de personas que la rodean.

¿Cuál es el estado de salud de Aislinn Derbez?

Parte de las exigencias que el público le hizo a la familia de Aislinn fue que estuvieran al pendiente. Ante eso, se dio a conocer que tuvo que ser operada, por lo que su familia y amigos se convirtieron en un soporte total. Aunque evidentemente estaba en una situación delicada por todo lo ocurrido, también aseguraron que dentro de lo posible… estaba fortalecida.

Parece que no hay complicaciones con la operación y tanto los Derbez como ella, indican que poco a poco encuentra fortaleza tras el caos, gracias a su familia y a sus amistades.