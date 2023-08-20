¿Quién salió eliminado de MasterChef Celebrity 2023 este 20 de agosto?

Con MasterChef Celebrity México 2023, los domingos se convierten en un festival de risas y alegría, donde las habilidades culinarias de las celebridades brillan a través de sus creaciones. Sin embargo, como en cualquier gran espectáculo, también existe el lado oscuro del drama y la tristeza, pues para uno de los concursantes, ésta fue la última vez que estuvieron en la cocina más famosa de México; tal como le sucedió a Fabiola Campomanes, quien fue eliminada de la competencia.

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¿Quién fue el eliminado de hoy en MasterChef Celebrity 2023?

En esta temporada, la competencia ha llegado a un punto crítico con solo seis celebridades restantes. Cada uno de ellos lucha por mantenerse en la contienda y mostrar su pasión por la cocina.

Los participantes están decididos a evitar el destino que han compartido otras figuras notables que, a pesar de su esfuerzo, tuvieron que despedirse del prestigioso concurso culinario. ¿Quién será el siguiente en unirse al club de los eliminados junto a Alejandro Lukini, Pedro Prieto, Poncho de Nigris, Gabriela Goldsmith, "El Padre" José de Jesús Aguilar, Jimena Longoria, Emir Pabón, Jorge "El Travieso" Arce, Cibernético, Lis Vega, Ivonne Montero, Ana Patricia Rojo, Cositas y Manu Nna?

¿Cómo fue la despedida del concursante eliminado?

En cada episodio de MasterChef Celebrity México 2023, las emociones son palpables, pues con la gran final aproximándose, aquel famoso que resulte eliminado en esta fase crucial de la competencia, sufrirá un duro golpe. No hay duda que los chefs Zahie Téllez, Adrián Herrera y Poncho Cadena, tienen una tarea muy complicada.

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¿Cuándo y dónde ver MasterChef Celebrity?

No te pierdas MasterChef Celebrity 2023, todos los domingos, en punto de las 20:00 horas por la señal de Azteca UNO y a través de la App TV Azteca EN VIVO.