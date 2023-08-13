¿Quién salió eliminado de MasterChef Celebrity 2023 este 13 de agosto?

El ambiente en MasterChef Celebrity México 2023 se torna cada vez más intenso, pues de los 20 concursantes iniciales, únicamente quedan 7 y desafortunadamente, este domingo 13 de agosto, uno de ellos dijo adiós a la contienda culinaria y en esta ocasión fue Manu Nna quien tuvo que abandonar la competencia.

Ahora, los famosos que queden dentro de la cocina más famosa de México, tendrán que demostrar su talento culinario, para poder permanecer una semana más en la competencia y participar por la oportunidad de llegar a la final.

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¿Quién fue el eliminado de hoy en MasterChef Celebrity 2023?

Cada una de las famosas personalidades, se encuentra enfrentando retos demasiado desafiantes en la cocina más famosa de México, donde todos y cada uno de ellos quieren seguir demostrando su talento culinario.

Todos quieren evitar el destino que sufrieron: Alejandro Lukini, Pedro Prieto, Poncho de Nigris, Gabriela Goldsmith, El Padre José de Jesús Aguilar, Jimena Longoria, Emir Pabón, Jorge ‘El Travieso’ Arce, Cibernético, Lis Vega, Ivonne Montero, Ana Patricia Rojo y Cositas, quien fue la expulsada más recientemente.

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La temporada ha sido maravillosa, llena de grandes talentos en la cocina más famosa de México, donde se formaron grandes amistades, pero una de las más fuertes llegó a su final, pues Manu NNa fue eliminado de MasterChef Celebrity 2023.

La noche fue muy complicada, aunque su plato fue muy bueno, no cumplió con las expectativas de los chefs, pues sus compañeros lo habían superado.

¿Cómo fue la despedida del concursante eliminado?

Con la gran final aproximándose, aquel que sea eliminado en esta fase crucial de la competencia, sufrirá un fuerte revés. No hay duda que, mientras los nervios aumentan y las emociones se desbordan, los jueces Zahie Téllez, Adrián Herrera y Poncho Cadena, tienen una dura tarea por delante.

Al final, fue una despedida diferente, pues el tridente de hermanas formado por Irma, Romina y Manu NNa, llegó a su final, por lo que fue una noche muy emotiva.

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¿Cuándo y dónde ver MasterChef Celebrity?

No te pierdas MasterChef Celebrity 2023, todos los domingos, en punto de las 20:00 horas por la señal de Azteca UNO y a través de la App TV Azteca EN VIVO.