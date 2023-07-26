¿Familia de Talina Fernández se disputan la herencia de la actriz?

A casi un mes de la muerte de Talina Fernández ha surgido la versión de que entre sus hijos, Coco y Pato Levy, hay discordia por la herencia que les dejó y que incluso Coco acusa a Pato de haber malgastado los bienes de la comunicadora cuando ella todavía estaba con vida.

¿Qué dijo Patricio Levy? Patricio Levy tomó el toro por los cuernos y habló de frente y en exclusiva con Ventaneando sobre el rumor que involucra a los hijos de Mariana Levy, pues también ellos son herederos de la finada ‘Dama del buen decir’.

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“Ya publicaron en una revista que yo tengo broncas con mi hermano Coco, que Coco está diciendo cosas de mí, (es) pura tontería de amarillistas, de noticias falsas, fake news por todos lados y la realidad es que estamos todos unidos”, declaró.

¿Todos están viviendo juntos?

Tras aclarar que la información difundida es falsa y que no existe ningún problema con su hermano Coco, Patricio Levy declaró que por ahora todos están viviendo en casa de su madre Talina Fernández.

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“Estamos viviendo todos en casa de mi madre, invité a Paula pero no quiso. Estamos viviendo aquí: mi hermanastro de toda mi vida Fernando, está Coco, mi hermano, yo estoy viviendo aquí. Estamos unidos y entre todos estamos tomando los problemas y solucionando las broncas que hacen falta”, añadió.

De igual forma, Pato Levy aseguró que él y Coco son dos personas “totalmente diferentes, pero el amor que nos tenemos es increíble, es una solidaridad, un amor y un cariño, que si yo sé que en algún momento me hace falta un pulmón el que me lo va a dar va a ser Coco. Estamos todos ocupándonos de estar unidos”.

¿Qué dijo sobre sus sobrinos, los hijos de Mariana Levy?

Patricio Levy también aclaró que su sobrina María está viviendo en Valle de Bravo y él se mantiene mucho en contacto con Paula y José Emilio. También reveló que todavía no se le ha podido dar lectura el testamento de su madre.

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“Hay muchos pendientes por hacer, estas cosas de las aseguradoras son una monserga, ya sabes, trámites burocráticos nefastos”, agregó y recalcó que Talina Fernández sí dejó bien estipulado qué ocurriría con sus cosas para evitar conflictos.

“Dejó todo estipulado. Una semana antes de que mi mami muriera, yo llevé a mi mami al notario, dejó todo más claro que el agua. Todo lo que deja mi mamá está (para) su descendencia que son los hijos de Mariana, entonces todo se dividirá entre Coco, yo y los niños de Mariana”, finalizó.