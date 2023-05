Así fue el último adiós al actor Sergio DeFassio.

Familiares y amigos dieron el último adiós al actor Sergio DeFassio.

¿Sergio DeFassio presentía su muerte? Esta pregunta se la hicieron los propios familiares del actor quien perdió la vida el pasado martes pues se encontraba muy preocupado por la maldición de los tres decesos consecutivos que suelen darse en el mundo del espectáculo.

¿Sergio DeFassio previó su muerte?

En charla con los medios, entre ellos Ventaneando, el hijo y hermano de Sergio DeFassio aseguraron que después de la muerte de Chabelo y Andrés García su padre decía que faltaba uno. “Ya había pasado lo de Andrés García y luego lo de Chabelo o lo de Rebecca Jones y decía ‘falta uno, falta uno’, porque él tenía la creencia de que se iban de tres en tres los actores, tal vez los presintió”.

¿Cuál fue la última voluntad de Sergio DeFassio?

Fiel a su peculiar sentido del humor, Sergio DeFassio le pidió a su familia un último deseo, mismo que se encargaron de cumplirle al finado actor y humorista: “Él quería que le pusiéramos la mano así (haciendo una v) para que cuando lo vieran se sonrieran. Entró en rigidez el cuerpo pero sí le pedimos a la funeraria que le pusiera la mano así (haciendo una v)”.

¿Desde cuándo se sintió mal Sergio DeFassio?

Su hermano compartió que desde el viernes pasado el actor comenzó a sentirse mal. “Él se siente mal, está comiendo en un restaurante y se va a la ANDA pero no tienen los aparatos y todo. El lunes vuelve a sentirse mal y se va a la ANDA, ya en la ANDA el doctor que lo veía frecuentemente le dice ‘tuviste un infarto’, entonces ahí lo empacaron y se lo llevaron al hospital, le pusieron el marcapasos y salió perfectamente bien, yo lo vi y estuve con él. En la noche yo estaba descansando en su casa y me habla la enfermera y el médico de la ANDA y me dice que tuvo un infarto fulminante”.

