Revelan la última llamada de Choi Wheesung antes de ser hallado sin vida

El mundo de la música internacional está de luto, ya que Choi Wheesung , famoso cantante surcoreano y uno de los representantes del R&B en dicho país, fue hallado sin vida por las autoridades, quienes revelaron que la muerte habría ocurrido tras una misteriosa llamada con su mamá.

¿Con quién habló Choi Wheesung antes de morir?

Fue la mañana del lunes 10 de marzo cuando se confirmó esta triste noticia luego de que su mamá trató de comunicarse con el cantante pero al no obtener respuesta, las autoridades comenzaron con su búsqueda. Sin embargo, ya era demasiado tarde, pues al momento de que encontraron su cuerpo, ya no tenía signos de vida. Cabe señalar que Wheesung fue hallado en su residencia privada en Seúl, capital de Corea del Sur.

¿De qué murió Choi Wheesung?

De acuerdo con los primeros reportes locales, no había señales concretas de que se hubiera cometido un crimen, por lo que se lanzaron algunas hipótesis sobre su deceso, de las cuales destacaron una posible sobredosis y una muerte autoinfligida.

Por su parte, la agencia que representaba al cantante surcoreano dio más detalles al respecto: “El 10 de marzo, nuestro querido artista Wheesung falleció. Fue encontrado en estado de paro cardíaco en su casa en Seúl (…) Durante este momento difícil, pedimos sinceramente que se abstengan de rumores no verificados o informes especulativos por respeto a su afligida familia”.

¿Cuáles son los éxitos de Choi Wheesung?

Choi Wheesung nació el 5 de febrero de 1982 en Seúl, Corea del Sur. Inició su carrera en 1999 como miembro del grupo A4 y posteriormente decidió apostar por su carrera en solitario y fue en ese momento donde se consolidó como una de las principales figuras del R&B de su país. Entre sus grandes éxitos se encuentran “Insomnia”, “We Are Not Crazy”, “Masterpiece Of You” y “Love Seat”. En 2010 ganó el premio al ‘Mejor Cantante R&B’.