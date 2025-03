Famoso influencer pierde dos dedos tras sufrir un accidente

En las últimas horas ha trascendido que el influencer argetnino Gerónimo Arias, de 23 años, sufrió un accidente al escalar un cerro con su padre y caer de un acantilado de 10 metros, mismo que le provocó perder dos dedos.

¿Qué se sabe sobre el incidente? El influencer conocido por el reto de 366 dominadas frente al Obelisco de Buenos Aires el 31 de diciembre de 2024, perdió dos dedos.

Fue el propio influencer quien el pasado 23 de marzo compartió un video en sus redes sociales donde relató lo sucedido y apareció con la mano vendada y llena de sangre. El creador de contenido mencionó que una piedra que le cayó mientras rodaba por los suelos fue la causante de que perdiera sus dos dedos.

¿Qué dijo Gero Arias?

Gero Arias relató que tuvo un accidente, mismo al que catalogó como el peor de su vida. El influencer contó que cayó de un acantilado cuya altura era de 10 metros y debido a los fuertes golpes perdió dos dedos de su mano.

“Acabo de tener el peor accidente de mi vida. Me caí de un acantilado de más de 10 metros y me fui pegando con distintas piedras. Estoy con vida y estoy completo. Bueno, no completo del todo. Cuando caí, una de las piedras que cayó conmigo, cayó encima de mí y me amputó dos dedos de las manos”.

De acuerdo con Gero Arias, el día del incidente acompañó a su padre a subir un cerro y fue en ese momento cuando se agarró de una piedra muy grande que se desprendió y provocó que cayera al vacío.

“Fui a acompañar a mi papá a subir un cerro y cuando estábamos subiendo me agarré de una piedra muy grande, que se desprendió y empecé a caer cuesta abajo por el cerro rebotando entre las piedras por aproximadamente 10 metros”, dijo.

¿Por qué pedió dos dedos?

Como mencionamos anteriormente, el influencer relató que una piedra le cayó en la mano, justo encima de sus dedos destruyéndoselos por completo. Arias también compartió un video donde se pueden ver sus dedos completamente destrozados. No obstante, agradeció que la piedra le hubiera caído en sus dedos y no en la cabeza.

“La piedra que se desprendió se me cayó encima de los dedos y me quedaron como se ve en el video. Estoy muy agradecido de que fue en los dedos y no en la cabeza”.

Por último, aseguró que fue un accidente que pudo haberle pasado a cualquiera y “no estaba arriesgando mi vida ni haciendo nada peligroso. Estaba acompañando a mi papá. Ahora todos pueden sacar sus conclusiones y estoy seguro de que siempre van a buscar algo con lo que criticarme, pero creo que están subestimando el tipo de persona que soy”.