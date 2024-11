Famoso youtuber asegura que no está el acta de matrimonio de Ángela Aguilar y Christian Nodal

Vaya revuelo el que causó la sorpresiva boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal , pues desde el pasado 24 de julio no han dejado de surgir nuevas cosas en torno a la unión matrimonial de ambos cantantes.

El enlace matrimonial tuvo lugar en la hacienda de San Miguel de las Palmas, en el estado de Morelos. Sin embargo, en las últimas horas se han dado a conocer supuestas irregularidades.

¿Qué se dijo sobre la boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal?

Al principio se dijo que la boda había sido tan prematura porque la ‘Princesa del Regiona’ estaba embarazada y que, para acallar los chismes, Pepe Aguilar los habría obligado, también se especuló que a Nodal lo hicieron firmar un contrato para que, en caso de que serle infiel a Ángela Aguilar, tendría que pagarle una fuerte suma de dinero a la cantante.

También se rumoró que la familia de Christian Nodal no estaba de acuerdo, es por eso que la gran ausente fue la hermana del intérprete de “Botella Tras Botella”, “Ya No Somos Ni Seremos”, “Adiós Amor”, “Cubión Dolido” y “Ya Pedo Quién Sabe”, entre otras.

¿Cuáles fueron las supuestas irregularidades? En redes sociales se ha esparcido el rumor de que el casamiento entre ambos cantantes de regional mexicano no ocurrió de forma legal. Dicho rumor fue difundido por el youtuber Mauricio Riveroll, mejor conocido como Maurg1.

El creador de contenido se dio a la tarea de buscar el acta de matrimonio de Ángela Aguilar y Christian Nodal; sin embargo, no tuvo éxito. La búsqueda la hizo a petición de una de sus followes que dijo trabajar en el Registro Civil de Morelos, estado donde se llevó a cabo la boda y donde el documento no está disponible.

¿Qué dijo la seguidora de Maurg1?

De acuerdo con la fan de Maurg1, hubo corrupción en la boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal, pues le parece sumamente extraño que estén disponibles las actas 153 y 155, pero no la 154, que la correspondiente a la boda de la pareja del regional mexicano.

“Ellos se presentaron a la oficina obviamente... lo raro es que su acta (que es un documento público y puede consultar cualquier ciudadano) no se encuentra disponible en el sistema nacional de actas de nacimiento, es el acta 154 de matrimonio correspondiente al año 2024. De hecho no necesitarías mayor información para que te puedan consultar el acta, pero mágicamente esa acta no está en sistema”.

Sin embargo, dicha información todavía no es oficial; aun así, muchos aseguran que esta es una prueba fehaciente de que hubo algún interés monetario o mediático detrás de la controvertida unión.