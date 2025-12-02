Este fue el mensaje que publico el rapero POORSTACY antes de morir

¡Otro golpe más al sector musical! Recientemente se anunció la muerte de un importante rapero, un artista que se había destacado por fusionar varios estilos de música y por haber colaborado con importantes artistas del género. Ante los hechos, sus seguidores lamentan el fallecimiento a los 26 años.

Los hechos han generado mucho escándalo en las redes, debido a su carrera que iba en ascenso. Ya se han compartido algunos detalles sobre su fallecimiento, los cuales te compartiremos para que conozcas.

¿Cuál fue el último mensaje de POORSTACY?

POORSTACY era un importante rapero de Estados Unidos, quien murió el 29 de noviembre a los 26 años. Los detalles de su fallecimiento fueron confirmados por USA TODAY, explicando que los hechos ocurrieron en Boca Ratón (Florida), aunque no han detallado qué fue lo que ocurrió.

Sin embargo, en el medio TMZ, explica que el joven artista fue hallado en un hotel junto a una mujer y un menor, para después ser trasladado al hospital donde murió, pero siguen sin esclarecer cuál fue la principal causa de muerte del cantante estadounidense.

La última publicación que hizo el cantante antes de morir, fue en su Instagram, donde subió una foto el 15 de agosto donde lo vemos posando en el interior de su coche, acompañado de la frase "Causebaby I'm a Beamer boy", que al español dice "Porque bebé, soy un chico Beamer". Con la noticia de su muerte, se ha llenado de comentarios que lamentan su deceso, varios influencers y seguidores que han dejado sus mensajes de despedida.

¿Quién era POORSTACY?

POORSTACY fue un importante rapero que poco a poco se iba abriendo camino en el sector musical, logrando gran notoriedad en el público de Estados Unidos. Dentro de sus principales proyectos se había destacado su colaboración con Travis Barker, lo que le permitió darse a conocer.

También se destaca que participó en la banda sonora de Bill and Ted Face the Music, talento que le permitió posicionarse en el mundo de la música, abriendo su propio camino desde cero, obteniendo el cariño de varios de sus seguidores.

Otra característica que lo diferenciaba eran sus fuertes influencias musicales de bandas como My Chemical Romance, Slipknot y Youngblud, así lo menciona TVNotas. Permitiendo que sus canciones se fusionaran con rap, punk, alternativo y hardcore. Por ahora hay que esperar a que las autoridades compartan más información sobre el fallecimiento del artista de 26 años, explicando la razón de su repentina e inesperada muerte.