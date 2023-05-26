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FOTOS | Estos famosos se animaron a cambiar pañales después de los 40 años, ¡qué aventados!
Para estos famosos, la edad no ha sido un impedimento y han abrazado la paternidad. Conoce a las celebridades que se convirtieron en papás después de los 40.
Alejandro Sanz
Alejandro Sanz
Alejandro Sanz
Gianluca Vacchi y Sharon Fonseca.
Gianluca Vacchi y Sharon Fonseca.
Alejandro Sanz
Alejandro Sanz
Alejandro Sanz
Gianluca Vacchi y Sharon Fonseca.
Gianluca Vacchi y Sharon Fonseca.