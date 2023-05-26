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FOTOS | Estos famosos se animaron a cambiar pañales después de los 40 años, ¡qué aventados!

Para estos famosos, la edad no ha sido un impedimento y han abrazado la paternidad. Conoce a las celebridades que se convirtieron en papás después de los 40.

Por: Maribel Velázquez

Adal y Karla atardecer.jpg
Adal y Karla beso.jpg
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Ricky Martin enamorado..jpg
Ricky Martin (21).jpg
Ricky Martin saca las uñas..jpg
Eugenio Derbez sonriendo.jpg
Eugenio Derbez oscars.jpg
Eugenio Derbez Parque.jpg
Eduardo Capetillo (7).jpg
Ale Capetillo (14).jpg
Crédito_ Instagram Eduardo Capetillo Gaytán _ @eduardocapetillog (4).jpg
Alejandro Sanz

Alejandro Sanz

Alejandro Sanz

Alejandro Sanz

Alejandro Sanz

Alejandro Sanz

Tommy Mottola envía mensaje a Thalía tras rumores de infidelidad.
Ella es la mujer con la que Tommy Mottola le habría sido infiel a Thalía.
Enrique Iglesias (3).jpg
Enrique Iglesias (5).jpg
Enrique Iglesias (10).jpg
Gianluca Vacchi y Sharon Fonseca.

Gianluca Vacchi y Sharon Fonseca.

Gianluca Vacchi y Sharon Fonseca.

Gianluca Vacchi y Sharon Fonseca.

Así fue la visita de Carlos Vives al foro de Venga La Alegría.
uni2 marc anthony y carlos vives
Carlos Vives al margen de los pleitos entre Shakira y Piqué.
Adal y Karla abrigos.jpg
Adal y Karla con sombrero.jpg
Mauricio Islas
MAURICIO ISLAS.jpg
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Alejandro Sanz

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