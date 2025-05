Famoso tiktoker contrae grave enfermedad en la piel por usar ropa de segunda mano

Bien dicen que primero hay que lavar las cosas antes de usarlas, sobre todo si es ropa de segunda mano, pues podría sucederte lo mismo que a este famoso tiktoker.

A través de sus redes sociales un famoso tikoker reveló a sus seguidores que contrajo una rara infección en la piel luego de haber utilizado ropa de segunda mano.

El hecho provocó decenas de reacciones en redes sociales por parte de los internautas, quienes de inmediato le enviaron mensajes de apoyo por lo sucedido.

¿Qué fue lo que dijo el influencer? A través de su cuenta de TikTok, el joven identificado como @onenevertwhoo_one informó que contrajo un molusco contagioso, una infección viral en la piel.

En una serie de videos el titkoker mostró su cara y cuello cubiertos con decenas de erupciones cutáneas mientras señaló que sigue en busca de la cura para volver a estar bien.

De igual forma, el creador de contenido compartió fotografías del antes y después de contraer dicha enfermedad, asegurando que anteriormente tenía un cutis terso.

“Resulta que mi cara solía ser así de suave y ahora está así de arruinada”, escribió acompañado de una fotografía de cómo se veía antes”, dijo el famoso tiktoker.

En su última publicación, el tiktoker escribió: “Con una cara como esta, todavía te atreves a preguntar: '¿Qué tan arruinada está tu vida?’. Indignante”.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales?

Como mencionamos anteriormente, su testimonio generó todo tipo de reacciones por parte de sus seguidores, desde positivos, hasta quienes revelaron ser víctimas de acoso por su aspecto físico.

“Todavía me pregunto por qué compro ropa de segunda mano y no la lavo. ¿Por qué, Banggg? ¿No es algo que debería ser tan importante? Ya sabes, sería una pena que sucediera así", “Lo que me da curiosidad es: ¿por qué te gusta comprar ropa usada? Mi ropa es barata, pero la compré toda nueva”, “Deseándote una pronta recuperación”, “Ten paciencia, hermano. Pronto estarás bien. Mantén el espíritu, no te rindas. Allah sabe que eres lo suficientemente fuerte para pasar por todas estas pruebas” y “Si tienes un virus, debes ser diligente al tomar el medicamento sin interrumpirlo, según lo prescrito por el médico, hermano. No hagas nada diferente si es posible. Mantén todo limpio: las habitaciones, la ropa y el agua para bañarte deben estar esterilizados. Quizás puedas usar Dettol para lavar tu ropa”, entre otros comentarios.