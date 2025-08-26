Así es la colonia Libertad, el barrio donde creció Emiliano Aguilar solo con su madre, lejos de su padre Pepe

Si se camina por la colonia Libertad, lo primero que se siente es que ahí la vida va de frente, sin filtros. Calles empinadas, fachadas que cuentan historias, y una mezcla de tradición, comercio y comunidad que late día a día. Este barrio fue donde creció Emiliano Aguilar, el hijo de Pepe Aguilar.

Fundada en 1930, es una de las zonas más antiguas de Tijuana y mantiene una autenticidad que no se encuentra en cualquier colonia.

Este barrio ocupa cerca de 290 hectáreas, según datos de Market Data México. Además, alberga alrededor de 20 mil personas y cuenta con más de 800 negocios que mantienen viva su vocación comercial y su espíritu de barrio.

(INSTAGRAM @emiliano.aguilar.t) Emiliano Aguilar compartió esta foto de su colonia en Tijuana.

Imaginar a Emiliano creciendo ahí, rodeado de gente trabajando, niños corriendo y comercios que no duermen, le da un peso emotivo diferente a su historia.

¿Cómo se convirtió la colonia Libertad en refugio emocional para Emiliano Aguilar?

En tiempos difíciles, Emiliano tuvo que recomponerse lejos de la dinastía Aguilar. La relación con su padre estaba rota y su camino en el rap fue completamente independiente. En ese proceso, su madre, Carmen Treviño, fue un pilar importante en su educación.

Fue donde vivió esa realidad que él resume en una frase: “Ahí la vida es muy real… estos vatos me brindaban sus chamarras, sus camisas”.

Ese apoyo desinteresado lo transformó en una familia elegida, en algo más fuerte que la sangre: una conexión de barrio, de compas que lo arroparon literalmente cuando estaba solo. Por eso, en una Navidad pasada, él lo recordó y lo presumió: “Con mi familia en la colonia Libertad… los quiero un ch*ngo”.

Crédito: Instagram/Emiliano Aguilar Emiliano Aguilar, en la colonia Libertad, con quienes considera su familia en Tijuana

Colonia Libertad no es solo un lugar en el mapa. Es un espacio lleno de memoria, identidad y humanidad. Esa parte de Tijuana —con sus tianguis, su comercio, sus calles donde el eco de la comunidad se escucha fuerte— lo formó, lo sostuvo y lo impulsa.

Hoy, ese barrio aparece en sus redes, en fotos de Navidad, en entrevistas, donde habla de esos “vatos” que lo cuidaron cuando no tenía nada. La Libertad se convierte entonces en un símbolo de lucha, de familia verdadera y de raíces elegidas.