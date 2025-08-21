Quién es la mamá de Emiliano, el hijo de Pepe Aguilar que casi nadie conoce y que ha criticado a su hermana Ángela

Emiliano Aguilar, hijo mayor de Pepe Aguilar, está bajo los reflectores luego de compartir un emotivo mensaje para su mamá, Carmen Treviño. Lo que parecía una tierna dedicatoria terminó generando ruido, pues muchos lo interpretaron como un “dardo” hacia su famoso padre.

En la publicación, el hermano de Ángela Aguilar subió varias fotografías inéditas de su madre y dejó claro que ella fue quien ocupó el lugar de madre y padre en su vida, hasta la llegada de su padrastro.

La dedicatoria se da justo después de que don Pepe hablara en televisión sobre su separación con Treviño, lo que alimentó aún más la polémica.

¿Qué dijo Emiliano Aguilar sobre su mamá, Carmen Treviño?

En Instagram, Emiliano compartió varias imágenes donde se ve a Carmen Treviño en diferentes etapas: de joven, conviviendo con Antonio Aguilar, y también en la actualidad. Junto a las fotos, escribió unas palabras que conmovieron a sus seguidores:

“Les presento a mi madre. Ella pudo haber sido muy grande en la música, pero sacrificó su carrera para criarme. Ella fue madre y padre hasta que entró mi padrastro a la familia”.

Además, la reconoció como una mujer fuerte y talentosa: “Y si no creen que es una chingona, escuchen sus rolas en Spotify. Se la rifa la jefa. Te quiero, ama. Gracias por ser la única persona que me aguantó”.

¿Es una indirecta para Pepe Aguilar? Así reaccionaron en redes

El detalle que llamó la atención fue la manera en que Emiliano describió a su madre como quien asumió ambos roles, lo que muchos leyeron como un recordatorio del distanciamiento con Pepe Aguilar. Esto ocurre a días de que el propio cantante confesara en Ventaneando lo difícil que fue su ruptura con Treviño.

Según sus palabras, la relación terminó de forma abrupta y dejó una huella en la dinámica con su hijo: “Vivíamos en la Ciudad de México. No nos llevábamos bien, y un día ella optó por irse”.

¿Cómo reaccionaron los seguidores a las fotos y el mensaje?

La publicación de Emiliano rápidamente generó comentarios de apoyo hacia Carmen Treviño y hacia él mismo. Varios usuarios destacaron la fortaleza de su madre y celebraron que su hijo la reconozca públicamente.

También hubo quienes recordaron que la familia Aguilar ha tenido varios momentos tensos en público, por lo que el gesto del rapero avivó la conversación en redes sociales.

¡Salen nuevas e inéditas imágenes del cumpleaños de Pepe Aguilar! [VIDEO] El cumpleaños de Pepe Aguilar se vivió a lo grande. Ahora revelan nuevas e inéditas imágenes sobre el festejo con su familia y su yerno, Christian Nodal.

Aunque ni Pepe Aguilar ni otros miembros de la dinastía han respondido directamente a este mensaje, lo cierto es que el tema volvió a poner en primer plano las diferencias familiares y, al mismo tiempo, mostró el vínculo tan cercano que Emiliano mantiene con su mamá.