La mamá de Emiliano dice toda la VERDAD sobre Pepe Aguilar: por fin rompió el silencio... “Tantas mentiras”

Carmen Treviño, mamá de Emiliano Aguilar, decidió hablar por primera vez después de los impactantes videos que ha compartido el hijo de Pepe Aguilar en su cuenta oficial de Instagram, en donde reclama al cantante por sus declaraciones en Ventaneando.

Fue a través de un comentario en uno de los post de Emiliano en donde desmintió las declaraciones de Don Pepe, quien recientemente fue entrevistado por Paty Chapoy para la televisión.

¿Qué dijo Carmen Treviño, mamá de Emiliano Aguilar, sobre Pepe Aguilar?

La mamá de Emiliano Aguilar escribió unas palabras directas y sin filtros en una de las publicaciones de su hijo: “TE AMO MI EMI. Ya llegó el momento en que no hay que callar… No se vale, juntos lo sufrimos. Tantas mentiras que hemos aguantado durante tantos años y sin voz. Mi apoyo incondicional siempre. NO MÁS mentiras. GRACIAS MI SOLDADO”.

El mensaje fue interpretado por muchos seguidores como un grito de hartazgo y un apoyo rotundo a Emiliano, luego de que este hablara públicamente del abandono emocional que vivió por parte del cantante de “Por mujeres como tú".

¿Qué dijo Pepe Aguilar en la entrevista con Paty Chapoy que hizo enojar a su hijo Emiliano Aguilar?

En su entrevista exclusiva con Ventaneando, Pepe Aguilar aseguró que Carmen Treviño lo dejó hace muchos años y que incluso le “vació la casa”. Su versión fue que él tuvo que hacerse cargo de su hijo, sin recibir ningún tipo de apoyo de parte de su entonces pareja.

Estas declaraciones reavivaron el escándalo familiar que, por años, se mantuvo en silencio. Emiliano, ahora adulto, ha comenzado a compartir videos y mensajes en redes para defender a su madre y contar lo que él vivió desde su propia perspectiva.

¿Cómo reaccionó Emiliano Aguilar a la declaración de Pepe Aguilar?

El hermano de Ángela Aguilar ha usado su plataforma en redes sociales para desmentir a su padre y revelar situaciones familiares que, hasta ahora, permanecían ocultas. Sus publicaciones han generado miles de reacciones entre usuarios que lo apoyan por atreverse a contar su verdad.

Crédito: Instagram/Emiliano Aguilar Carmen Treviño, mamá de Emiliano Aguilar, rompe el silencio tras escándalo

Aunque el conflicto aún no tiene un cierre claro, lo que está claro es que la familia Aguilar atraviesa por un momento complejo, donde las voces que antes callaban, hoy se atreven a hablar.