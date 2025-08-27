Emiliano Aguilar habría revelado un fuerte detalle sobre Ángela y su ex que desató polémica

En las últimas horas, un video de Emiliano Aguilar, hermano de Ángela Aguilar, comenzó a circular con fuerza en redes sociales y desató polémica. En él, el cantante lanzó una frase que muchos interpretaron como una indirecta: supuestamente, el ex de Ángela, Josh Ball, la habría golpeado en varias ocasiones cuando tuvieron una relación.

“¿Qué opinan de estar con un jugador de futbol americano que te pega todos los días, que es violento?”, se le escucha decir en el clip publicado en su cuenta de Instagram. Aunque no mencionó nombres, los usuarios no tardaron en asociar el comentario con Ángela y su ex.

El post se viralizó en cuestión de minutos, generando un debate encendido. Algunos usuarios aplaudieron la valentía de Emiliano por “hablar lo que nadie dice”, mientras que otros lo criticaron por exponer a su propia familia, especialmente considerando los problemas personales que ya se han hecho públicos entre los Aguilar.

¿Quién es Josh Ball, el ex de Ángela Aguilar, y por qué su nombre genera controversia?

Josh Ball es un jugador de fútbol americano que mantuvo una relación con Ángela Aguilar en el pasado. Pero su nombre ya había aparecido en medios por motivos delicados.

INSTAGRAM @joshball79 Josh Ball ha tenido señalamientos por violencia en el pasado.

En 2018, su expareja, Sandra Selleres, lo denunció por violencia física y obtuvo una orden de restricción en su contra. Las acusaciones incluyeron episodios de agresión que lo alejaron momentáneamente del terreno profesional.

A partir de esas declaraciones pasadas, el comentario de Emiliano cobró aún más peso, alimentando las sospechas de que se refería directamente a Josh Ball sin nombrarlo. La situación no ha sido aclarada por ninguno de los involucrados.

¿Qué dijo la familia de Ángela Aguilar sobre el pleito con Emiliano Aguilar?

Hasta ahora, Ángela Aguilar no ha emitido ninguna declaración oficial al respecto, y su familia tampoco ha salido a desmentir ni confirmar lo que se dice en redes. Lo único cierto es que el video de Emiliano se sigue compartiendo y el tema no ha dejado de generar conversación.

Cabe recordar que los Aguilar han protagonizado momentos tensos en público, con mensajes cruzados, indirectas en entrevistas y apariciones por separado en eventos familiares.

Pati Chapoy envía un fuerte mensaje a Emiliano Aguilar tras sus polémicos comentarios hacia Pepe Aguilar [VIDEO] Emiliano Aguilar defiende a su mamá con todo, pues dice que Pepe Aguilar habló mal de su mamá en una entrevista.

Por eso, no sorprendió que el comentario del hijo de Pepe Aguilar dividiera opiniones. Y es que, para algunos, fue un acto de protección; para otros, una provocación más dentro de una dinastía que, pese a su fama, también lidia con diferencias personales.