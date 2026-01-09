Los 9 modelos de uñas que son elegantes y te harán ver sencilla, pero muy linda
Dale un giro al diseño de tu manicura con estos modelos de uñas elegantes y sofisticadas con poco presupuesto
Una manicura elegante no nace de un proceso costoso. Existen opciones sencillas que puedes elegir y que, aun así, lucirán muy lindas en tus manos. En esta selección de nueve modelos de uñas te mostraremos propuestas fáciles de hacer y que nunca fallan.
De acuerdo con la revista Clara, si quieres verte lo más elegante posible, puedes optar por uñas de forma suave, ya sea almendradas u ovaladas , y combinarlas con tonos nude, beige o rosados. Las propuestas que te mostraremos son una elección segura si quieres lucir bella hoy mismo.
Uno por uno, los modelos de uñas que son elegantes, pero sencillos
- Manicura francesa clásica con base nude y punta blanca delgada: este diseño atemporal destaca las manos con sutileza y sofisticación; se ve ideal con blusas blancas, jeans clásicos o vestidos formales, porque combina con absolutamente todo y da un aire pulido y chic.
- Uñas francesa negra con purpurina en la punta: reinventando la clásica francesa, la punta negra con un toque de brillo aporta elegancia moderna; perfecta con looks total black o atuendos monocromáticos, especialmente para cenas o eventos nocturnos.
- Uñas nude con acabado natural y brillo suave (clean nails): la manicura que imita la uña natural con un acabado brillante cuida la estética sin exagerar; queda preciosa con outfits minimalistas, chaquetas trench y zapatillas blancas para un look elegante sin esfuerzo.
- Uñas almendradas rositas con efecto holográfico: el rosa suave aporta feminidad y el efecto holográfico da sofisticación sutil; combínalas con vestidos pastel o blusas satinadas para eventos diurnos chic.
- Uñas beige o mocha mousse monocromáticas: los tonos tierra suaves como el beige o mocha mousse son elegantes y versátiles, ideales si quieres algo discreto; funcionan con looks casuales como suéteres y pantalones de lino o con traje sastre.
- Uñas con francesa invertida (reverse french): la línea se traza en la base en lugar de en la punta, aportando un twist moderno y elegante; se ve espectacular con blusas de seda, faldas midi y tacones minimalistas.
- Uñas con detalles sutiles en dorado o metálico: una línea, puntos o mini detalles metálicos sobre base nude elevan el diseño sin exagerar; perfectas con accesorios dorados, tops negros y jeans para un look casual refinado.
- Uñas rojo granate o vino en forma almendrada: un color profundo y elegante que nunca pasa de moda, da presencia sin ser estridente; luce fabuloso con vestidos oscuros o chaquetas de cuero para un look sofisticado de noche.
- Uñas minimalistas con pequeño detalle (puntos, líneas finas o media luna): diseños mínimos sobre tonos neutros le dan personalidad sin saturar; ideales con looks office chic como blazer + jeans de corte recto porque aportan un toque elegante discreto.
Cuáles colores de uñas son las más elegantes, según expertos
Los colores de uñas más elegantes y sofisticados son aquellos que no intentan llamar la atención, pero debido a su naturaleza, logran hacerlo de todos modos. Vogue señala que si quieres lucir unas uñas caras en un evento especial, elijas los siguientes colores: Rojo nude; rojo ladrillo; morado berenjena; burdeos; y café tabaco. Combínalo adecuadamente con tu atuendo y serás la envidia de la noche.