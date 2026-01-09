Los 9 modelos de uñas que son elegantes y te harán ver sencilla, pero muy linda

Una manicura elegante no nace de un proceso costoso. Existen opciones sencillas que puedes elegir y que, aun así, lucirán muy lindas en tus manos. En esta selección de nueve modelos de uñas te mostraremos propuestas fáciles de hacer y que nunca fallan.

De acuerdo con la revista Clara, si quieres verte lo más elegante posible, puedes optar por uñas de forma suave, ya sea almendradas u ovaladas , y combinarlas con tonos nude, beige o rosados. Las propuestas que te mostraremos son una elección segura si quieres lucir bella hoy mismo.

Uno por uno, los modelos de uñas que son elegantes, pero sencillos

Manicura francesa clásica con base nude y punta blanca delgada: este diseño atemporal destaca las manos con sutileza y sofisticación; se ve ideal con blusas blancas, jeans clásicos o vestidos formales, porque combina con absolutamente todo y da un aire pulido y chic.

Así luce la Manicura francesa clásica con base nude y punta blanca delgada.|(ESPECIAL/Pinterest)

Uñas francesa negra con purpurina en la punta : reinventando la clásica francesa, la punta negra con un toque de brillo aporta elegancia moderna; perfecta con looks total black o atuendos monocromáticos , especialmente para cenas o eventos nocturnos.

: reinventando la clásica francesa, la punta negra con un toque de brillo aporta elegancia moderna; , especialmente para cenas o eventos nocturnos. Uñas nude con acabado natural y brillo suave (clean nails) : la manicura que imita la uña natural con un acabado brillante cuida la estética sin exagerar; queda preciosa con outfits minimalistas, chaquetas trench y zapatillas blancas para un look elegante sin esfuerzo.

: la manicura que imita la uña natural con un acabado brillante cuida la estética sin exagerar; para un look elegante sin esfuerzo. Uñas almendradas rositas con efecto holográfico : el rosa suave aporta feminidad y el efecto holográfico da sofisticación sutil; combínalas con vestidos pastel o blusas satinadas para eventos diurnos chic.

: el rosa suave aporta feminidad y el efecto holográfico da sofisticación sutil; para eventos diurnos chic. Uñas beige o mocha mousse monocromáticas : los tonos tierra suaves como el beige o mocha mousse son elegantes y versátiles, ideales si quieres algo discreto; funcionan con looks casuales como suéteres y pantalones de lino o con traje sastre .

: los tonos tierra suaves como el beige o mocha mousse son elegantes y versátiles, ideales si quieres algo discreto; . Uñas con francesa invertida (reverse french): la línea se traza en la base en lugar de en la punta, aportando un twist moderno y elegante; se ve espectacular con blusas de seda, faldas midi y tacones minimalistas.

Mira estos modelos de uñas que se ven elegantes, pero sencillas.|(ESPECIAL/Pinterest)

Uñas con detalles sutiles en dorado o metálico : una línea, puntos o mini detalles metálicos sobre base nude elevan el diseño sin exagerar; perfectas con accesorios dorados, tops negros y jeans para un look casual refinado .

: una línea, puntos o mini detalles metálicos sobre base nude elevan el diseño sin exagerar; . Uñas rojo granate o vino en forma almendrada : un color profundo y elegante que nunca pasa de moda, da presencia sin ser estridente; luce fabuloso con vestidos oscuros o chaquetas de cuero para un look sofisticado de noche.

: un color profundo y elegante que nunca pasa de moda, da presencia sin ser estridente; para un look sofisticado de noche. Uñas minimalistas con pequeño detalle (puntos, líneas finas o media luna): diseños mínimos sobre tonos neutros le dan personalidad sin saturar; ideales con looks office chic como blazer + jeans de corte recto porque aportan un toque elegante discreto.

Cuáles colores de uñas son las más elegantes, según expertos

Los colores de uñas más elegantes y sofisticados son aquellos que no intentan llamar la atención, pero debido a su naturaleza, logran hacerlo de todos modos. Vogue señala que si quieres lucir unas uñas caras en un evento especial, elijas los siguientes colores: Rojo nude; rojo ladrillo; morado berenjena; burdeos; y café tabaco. Combínalo adecuadamente con tu atuendo y serás la envidia de la noche.