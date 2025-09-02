Casi nadie conoce a la exnovia de Emiliano Aguilar, la madre de su hija: aquí te la mostramos

En redes comenzó a circular un video en el que aparece Emiliano Aguilar acompañado de una joven que no es la mamá de su hija, y el clip desató toda clase de comentarios y comparaciones con su papá, Pepe Aguilar.

Ante las críticas, Emiliano decidió responder a los rumores con un mensaje claro. Contó su versión de los hechos y, de paso, dejó ver un poco más de lo que ha sido su vida sentimental, un tema del que casi nunca habla.

Crédito: TikTok/Violeta Penaflor Ella es Violenta, exnovia de Emiliano Aguilar y madre de su hija

¿Quién es la exnovia de Emiliano Aguilar y madre de su hija?

Se trata de Violeta Penaflor, una joven de la que se conocen muy pocos detalles y que se convirtió en madre de su hija Ángela.

A diferencia de otros integrantes de la dinastía Aguilar, Violeta se ha mantenido lejos de los reflectores y prácticamente no hay registros públicos sobre su relación con Emiliano.

Crédito: TikTok/Violeta Penafiel ¿Quién es la mamá de la hija de Emiliano Aguilar?

Lo que sí se sabe es que juntos tuvieron a Ángela, la niña que el propio Emiliano ha mencionado en varias transmisiones como su mayor motivación y quien, según ha asegurado, está bien cuidada y no le falta nada.

¿Qué dijo Emiliano sobre los rumores de infidelidad?

Tras la viralización del video en TikTok, Emiliano subió un clip a sus redes para defenderse.

Reconoció que salió con una joven distinta a Violeta, pero aclaró que no fue una relación formal: “Hace un chorro estaba con una morra, no era mi novia, nada más estaba saliendo con ella. Empezó a subir videos míos porque la mandé a la chingda”*.

El cantante señaló que los clips son de otra época, incluso antes de que se hiciera sus tatuajes actuales, y negó tajantemente ser infiel: “No tengo novia, no estoy con ella. Esa morra no sé qué trae”.

¿Qué pasa con la vida sentimental actual de Emiliano Aguilar?

Emiliano Aguilar aseguró que actualmente no tiene pareja y que su enfoque está en su hija. Aunque no quiso dar más detalles sobre Violeta, recalcó que Ángela está protegida y con todo lo que necesita.

Lo cierto es que, entre rumores y aclaraciones, la vida personal del hijo de Pepe Aguilar sigue generando tanto interés como polémica, especialmente cuando aparecen comparaciones con su famoso padre.