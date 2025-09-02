Hija de Emiliano Aguilar se llama Ángela y el motivo sorprendió a muchos en medio de la polémica

Emiliano Aguilar, hijo de Pepe Aguilar, ha vuelto a ser tema de conversación luego de que usuarios revivieran un pódcast en el que reveló el curioso origen del nombre de su hija, Aislín Ángela Aguilar.

En el programa conducido por el creador digital argentino Akio Annechini, el cantante contó los detalles y, de paso, desmintió a su hermana, Ángela Aguilar, sobre la supuesta coincidencia de los nombres.

Crédito: Instagram/Emiliano Aguilar ¿Sabías que la pequeña hija de Emiliano Aguilar se llama Ángela?

Durante la charla, Emiliano aclaró la confusión en redes: el segundo nombre de la niña no es un homenaje directo a su famosa tía Ángela Aguilar. La historia, en realidad, es mucho más íntima y tiene un giro emocional inesperado.

¿Por qué Emiliano Aguilar le puso Ángela a su hija?

Según contó el propio Emiliano Aguilar, el nombre surgió gracias a una conversación muy especial con un amigo cercano en Tijuana.

“Tu hija será como un ángel en tu vida”, le dijo su compa del barrio, en un momento que marcó profundamente al primogénito de Pepe Aguilar. Así nació el nombre Ángela, desde un lugar espiritual y no como referencia familiar.

La aclaración no solo despejó rumores, también permitió ver una faceta más reflexiva y amorosa del joven Aguilar, quien en el pasado ha estado envuelto en situaciones polémicas. Esta vez, el foco estuvo en su rol como papá.

¿Qué relación tienen Emiliano Aguilar y Ángela Aguilar?

Aunque comparten escenario familiar, Emiliano y Ángela no tienen una relación pública muy cercana. Él ha mantenido un perfil más bajo en los últimos años, mientras Ángela ha consolidado su carrera como una de las voces más importantes del regional mexicano.

Por eso, muchos pensaron que el nombre de la bebé era una especie de tributo o reconciliación, lo cual fue descartado por completo.

¿Qué más contó Emiliano sobre su etapa como papá?

En el mismo pódcast, el hijo de Don Pepe habló sobre lo que ha significado ser padre. Compartió que su hija lo transformó emocionalmente y que el proceso lo llevó a replantearse muchas cosas de su vida.

Sin dar detalles del contexto familiar actual, dejó claro que la paternidad le cambió la perspectiva y que su hija es, literalmente, su motor.