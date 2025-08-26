¡Tragedia y dolor! Murió un querido cantante y todos los papás de México lo sufren

El querido cantante Manuel de la Calva, la voz mitad del Dúo Dinámico, murió este martes 26 de agosto a los 88 años en Madrid, según confirmó su compañero de toda la vida, Ramón Arcusa.

El triste anuncio ocurrió en redes sociales con un emotivo mensaje de despedida, en donde lo calificó como “su amigo del alma, compañero de mil canciones”. El fallecimiento de este artista deja un vacío difícil de llenar en la música y en sus seres queridos, así como en el público mexicano que fue fan de sus grandes éxitos.

(X) La muerte del cantante Manolo de la Calva fue confirmada por Dúo Dinámico.

De acuerdo a medios locales como RTVE, a lo largo de su carrera, de la Calva recibió galardones como el Premio de la Música (1999) y la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo (2010) en España o el Latin Grammy a la Excelencia Musical (2014).

¿De qué murió Manuel de la Calva?

Manuel de la Calva murió de una fibrosis pulmonar, confirmó El País. El diagnóstico llegó tras un desplome en el escenario en Sitges, hace tres años, y aunque resistió con esa chispa que lo caracterizaba —siempre positivo, dicharachero—, la enfermedad fue ganando terreno.

La noticia llenó de tristeza a quienes lo admiraban y lo seguían desde los años 60.

El legado de Manuel de la Calva: canciones que siguen rondando en el corazón de todos

Manuel de la Calva fue parte de la banda sonora de varias generaciones. Algunas de sus canciones más famosas fueron “Quince años tiene mi amor”, “Perdóname”, “Amor de verano” y, cómo olvidar, “Resistiré” —ese himno que resurgió como símbolo de esperanza durante la pandemia del Covid-19—.

Junto a Ramón Arcusa, logró convertir canciones en himnos, y no solo para ellos. También fueron productores, compositores y creadores de grandes éxitos para Julio Iglesias, Camilo Sesto, Massiel —“La, la, la” en Eurovisión—, Nino Bravo y muchos más.

Despiden a Manuel de la Calva con una ceremonia

Este miércoles 27 de agosto 2025, desde las 11:00 y hasta las 20:00 horas, el Palacio de Longoria en Madrid (sede principal de la SGAE) abrirá sus puertas para la capilla ardiente para dar el último adiós a Manuel de la Calva. Será una despedida íntima, con la música y la emoción de quien vivió por y para las canciones que marcaron épocas.