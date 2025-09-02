La preocupante referencia de Yeri MUA a Jenni Rivera tras recibir amenazas de muerte

La influencer y cantante Yeri MUA encendió las redes al compartir una historia en Instagram que puso los pelos de punta. Bastaron una veladora, un ángel y la canción “Cuando muere una dama” de Jenni Rivera para dejar al descubierto fuertes inquietudes, justo después de recibir amenazas de muerte anónimas.

¿Por qué Yeri MUA recurrió a Jenni Rivera en ese preocupante momento?

Quienes siguen de cerca a Yeri saben que, aunque suele mantener un perfil animado y positivo, este mensaje fue todo lo contrario. En su publicación no dijo ni una sola palabra, pero bastó la ambientación simbólica —una vela prendida, una figura de ángel, y la emblemática canción que habla del dolor y de la partida—.

Crédito: Instagram/YeriMUA ¿Por qué Yeri MUA invocó a Jenni Rivera?

¿Qué significa esa referencia de Yeri MUA?

Jenni Rivera tiene mucho que ver con las luchas y las pérdidas, y esa canción se hace fuerte en quienes han vivido amenazas, acoso o pérdidas inesperadas. Sin embargo, ambas artistas tienen algo en común.

Y es que la cantante Jenni Rivera habría recibido amenazas de muerte antes del accidente de avión el 9 de diciembre de 2012, en donde falleció.

Fue Pepe Garza quien publicó una entrevista exclusiva en 2019 en donde reprodujo audios de una charla sobre cómo ella se sentía intimidada.

“Es un riesgo que corres y te preguntas: '¿Por qué sigues haciendo esto?’. Y en realidad, una cosa lleva a la otra y nunca dejas de hacerlo, pero yo lo hago porque amo lo que hago y el cariño que siento por el público”, se le oye decir.

¿Quién amenazó a Yeri MUA?

La cronología comienza el 24 de agosto en Miami, durante una fiesta en yate, donde Yeri coincidió con otros influencers como ‘Lonche de Huevo’ y ‘Willito’.

Días después, la cantante acusó a Lonche de hostigamiento y reveló una supuesta infidelidad del creador de contenido, lo que desató la furia de su comunidad de seguidores, conocida como “F.E.S.”.

A finales de agosto, la situación escaló con mensajes intimidatorios en las mismas redes sociales dirigidos no solo a ella, sino también a su familia.

En redes comenzó a circular un video de un hombre encapuchado con una espada que decía: “en el mero cuello, a la verg. Hasta tus pinches perrs te voy a matar, maldita perr”*.

Crédito: Instagram/YeriMUA Yeri MUA recibió amenazas de muerte en sus redes sociales

La propia Yeri compartió capturas de mensajes con imágenes de balas y supuestas narco-mantas que llevaban su nombre.

Con tono indignado, expresó: “Vengo a evidenciar cómo la narco cultura vino a invadir a los influencers… la comunidad de @LoncheDeHuevito amenazando con matarme, no lo había vivido antes porque no ando metida en cosas malas, pero aparentemente se creen sicarios, ¿o son? Igual procederé legalmente”.

También lanzó un mensaje directo a la presidenta Claudia Sheinbaum: “Esto en España no sucedería… aquí en México pasa y queda impune”.

¿Yeri MUA cancelará sus conciertos tras las amenazas?

Pese a todo, la veracruzana continúa con su agenda artística. Tras reunir a más de 25 mil personas en Playa del Carmen, mantiene programado su concierto del 14 de septiembre en la Feria Nacional de Tijuana, ciudad que ya ha sido escenario de advertencias similares contra artistas como Peso Pluma y Grupo Firme.

Sobre el peligro que enfrenta, Yeri fue tajante: “La única arma que yo tengo es mi voz. Es la única manera que Dios me dio para defenderme en esta vida”.