Vota antes de esta HORA por tu granjero favorito hoy miércoles 17 de diciembre en La Granja VIP

A solo días de la gran final de La Granja VIP, la competencia entra en su etapa más decisiva con dos millones de pesos en juego , La Bea, Alberto del Río (El Patrón, Eleazar Gómez, Alfredo Adame, César Teo y Kim Santal se perfilan como los finalistas que, semana a semana, lograron ganarse el cariño del público con su carácter, estrategia y momentos dentro de la granja. Ahora, su permanencia está completamente en manos del público y sus votos, por lo que cada competidor debe jugar con su última carta para ser salvado y asegurar su lugar para poderse lleva el gran premio.

¿Cuál es la hora límite para votar en La Granja VIP?

La tensión se apodera de La Granja VIP en una jornada decisiva de votaciones, donde el poder está completamente en manos del público. Durante todo el día, los usuarios pueden apoyar a su granjero favorito y definir el rumbo de la competencia, ya que las votaciones estarán abiertas hasta las 11:59 p.m. de este 17 de diciembre, recuerda que cada voto puede marcar la diferencia rumbo a la recta final del reality.

¿Cómo puedo votar por mi granjero favorito de La Granja VIP?

Como lo mencionamos anteriormente el público tiene hasta el último minuto de este miércoles 17 de diciembre para dar sus votos y ayudar a su granjero favorito a permanecer en La Granja VIP pero si eres nuevo en este proceso y tienes dudas de cómo ejercer tu voto aquí te dejamos los pasos a seguir.



Ingresa a la siguiente liga: lagranjavip.tv/vota

Identifica a tu granjero favorito del lado derecho de su nombre viene una cruz que podrás picar y agregar los votos necesarios, recuerda que tienes 10 votos

Recuerda que puedes conseguir 10 votos extras si respondes una breve encuesta, así que no lo dudes y apoya a tu granjera o granjero favorito y ayúdalo a llegar a la final.