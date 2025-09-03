Qué ha pasado con Yeri Mua: el resumen de las amenazas y la protección que el gobierno le ofreció

Yeri MUA pasó de un simple conflicto en redes sociales a vivir una auténtica pesadilla. La influencer veracruzana de 23 años denunció públicamente que ha recibido amenazas de muerte, supuestamente por parte de fans del también creador de contenido Lonche de Huevo, con quienes tuvo un desencuentro en una fiesta en yate en Miami a finales de agosto. Desde entonces, el conflicto escaló a niveles muy delicados.

Según la propia cantante de “Ojitos Chiquititos”, los seguidores del influencer —autodenominados “F.E.S.”— habrían comenzado una campaña de acoso en su contra, enviándole mensajes amenazantes, intentando ubicar su domicilio en Veracruz, e incluso difundiendo un video escalofriante donde un sujeto encapuchado lanza amenazas explícitas con una espada.

¿Qué dijo Yeri MUA sobre las amenazas de muerte?

Ante el nivel de violencia digital que ha recibido, Yeri MUA tomó cartas en el asunto. Además de denunciar públicamente la situación en sus redes, hizo un llamado directo a la presidenta Claudia Sheinbaum, pidiéndole protección tanto para ella como para su familia.

Crédito: Instagram/Yeri MUA Yeri MUA enfrenta amenazas de muerte tras un conflicto con influencers

En un video, la famosa fue clara y contundente: “Esto en España no sucedería... pero eso pasa aquí en México”.

Yeri también evidenció mensajes donde aparecían imágenes de balas y hasta supuestas narcomantas con su nombre. A pesar de las dudas sobre la autenticidad de una de ellas, la noticia generó preocupación.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Yeri MUA ha documentado todo lo ocurrido, desde los mensajes hasta los videos intimidatorios.

Ofrecen protección a Yeri MUA

Tras la serie de amenazas que ha recibido, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, confirmó que Yeri MUA contará con protección oficial, al reconocerla como “una gran artista”.

La influencer veracruzana, por su parte, agradeció públicamente el respaldo: “Gracias a la gobernadora de Veracruz y a los medios que me han ayudado con la difusión”.

¿Yeri MUA cancelará sus conciertos por las amenazas?

Yeri MUA ha dejado claro que no se va a detener. Con apoyo legal, ya inició acciones para interponer una denuncia formal y solicitar órdenes de restricción. También señaló que Lonche, Willito y Westcol no han condenado las amenazas, sino que incluso han alentado el acoso desde sus transmisiones.

Crédito: Instagram/Yeri MUA La propia Yeri MUA ha informado de las amenazas recibidas a través de sus redes

A pesar de todo, Yeri continúa con su gira. Su próximo concierto será en la Feria de Tijuana este 14 de septiembre, lo que ha encendido las alertas de sus fans, quienes temen que algo pueda sucederle.

Y, en medio de todo, ella lo resume así: “La única arma que yo tengo es mi voz. Es la única manera que Dios me dio para defenderme en esta vida”.