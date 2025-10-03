Selena Gómez reveló su secreto para tener un maquillaje perfecto durante su boda: es super sencillo

Cuando sueñas con un maquillaje que aguante la emoción, la luz, las lágrimas y los abrazos del “sí, acepto”, lo que hizo Selena Gómez te va a interesar. En redes, compartió que todo su look nupcial se logró con un kit de Rare Beauty —su propia marca— compuesto por apenas un delineador de labios, un gloss y un rubor en crema.

Pero lo más especial: esos tres productos tienen una carga sentimental y estética que hacen que parezca algo mucho más complejo de lo que realmente es.

Según la revista de moda Vogue, el maquillista Hung Vanngo fue el cerebro detrás de su look bridal. Para la ocasión quiso un acabado suave, romántico, luminoso pero elegante, apoyándose casi exclusivamente en productos Rare Beauty.

En otras publicaciones, confirman que el kit, llamado Something Rosy, reúne las tonalidades que Selena usó en su día especial: un gloss, un delineador mate y su rubor característico.

¿Cuál es el kit de maquillaje que usó Selena Gómez en su boda?

El Something Rosy Lip & Cheek Set es el kit limitado que Selena Gómez lanzó inspirada en su boda. Incluye:

Instagram/selenagomez Selena Gómez utilizó en su maquillaje nupcial tres productos de su marca de maquillaje Rare Beauty

Un lápiz delineador de labios mate en tono “ Committed ”

El gloss o aceite para labios Soft Pinch Tinted Lip Oil en el tono “ Happy ”

Un rubor en crema Soft Pinch Liquid Blush en el tono “Smitten”

La cantante compartió que estos tres productos fueron los esenciales que usó en el gran día, y que espera que acompañen también a otras personas en momentos importantes.

¿Por qué este secreto de belleza de Selena Gómez se volvió tan viral?

Porque simplifica algo que muchas personas imaginan complicado. En vez de aplicar decenas de productos de maquillaje, ella apostó por solo tres, perfectamente combinados. La técnica de Vanngo no buscó dramatismo: buscó armonía natural y un acabado que resaltara su esencia.

Además, este set no es solo una estrategia comercial. Selena confirmó que las ganancias del make up kit serán destinadas al Rare Impact Fund, la iniciativa de su marca enfocada en apoyar la salud mental. Es decir, belleza con causa.