Esto representa la entrada de Saturno en Aries para cada signo del zodiaco
En los próximos días va a comenzar el recorrido de Saturno por Aries, donde se va a quedar hasta el 2028, lo que va a afectar a todos los signos del zodiaco.
Desde hace un tiempo, se sabía que este mes de febrero del 2026, traería algunos eventos importantes, ya que el próximo día 13 del mes en curso va a suceder un evento astrológico importante, donde Saturno entra en Aries , lugar en donde se va a quedar hasta el año 2028.
Los expertos han asegurado que este momento que se va a prolongar, va a traer cambios importantes, pues va a ser un tiempo de pruebas, madurez y responsabilidad, para todos los signos del zodiaco.
Recordemos que Saturno es conocido como el planeta del karma, la disciplina y las lecciones de vida más complicadas. Por lo que se necesita un fuerte compromiso para enfrentarlo. Mientras que Aries, es un signo que se caracteriza por ser muy impulsivo, aunque siempre es consciente de lo que hace.
Esto son los retos que van a enfrentar los signos del zodiaco con Saturno en Aries
- Aries: Será un momento de pruebas, tendrán que tomar decisiones muy complicadas.
- Tauro: Va a ser un tiempo de mucha introspección, por lo que será el momento de sanar heridas y soltar el pasado.
- Géminis: Es momento de poner enfoque en tus metas para poder lograrlas, nunca debes de renunciar a tus sueños.
- Cáncer: Va a ser uno de los afortunados, va a ser reconocido por todo su trabajo y va a ver los frutos de su esfuerzo.
- Leo: Van a ser años de nuevas oportunidades, tiempo de viajes y experiencias que no puedes dejar pasar.
- Virgo: Será tiempo de enfrentar los miedos y dejar las cosas emocionales del pasado, tendrás que hacerte más fuerte.
- Libra: Las relaciones se van a poner a prueba, aunque no todas van a lograr superar estos tiempos, mientras que otras se van a fortalecer.
- Escorpio: Es tiempo de poner empeño en el trabajo y cuidar la salud, para poder tener la estabilidad que las personas necesitan.
- Sagitario: Muchas relaciones van a perder sentido, por lo que es tiempo de buscar conexiones más estables.
- Capricornio: Deben de hacer más fuerte su base emocional y familiar, es necesario sanar el pasado para enfrentar los nuevos cambios.
- Acuario: Va a ser tiempo de hacer planes y poner en marcha los proyectos que habían quedado en el pasado.
- Piscis: Luego de un tiempo de mucha presión, aunque tienes que aprender a organizar mejor tus finanzas.