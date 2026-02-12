Esto representa la entrada de Saturno en Aries para cada signo del zodiaco

Desde hace un tiempo, se sabía que este mes de febrero del 2026, traería algunos eventos importantes, ya que el próximo día 13 del mes en curso va a suceder un evento astrológico importante, donde Saturno entra en Aries , lugar en donde se va a quedar hasta el año 2028.

Los expertos han asegurado que este momento que se va a prolongar, va a traer cambios importantes, pues va a ser un tiempo de pruebas, madurez y responsabilidad, para todos los signos del zodiaco.

Al Extremo | Programa 11 de febrero del 2026

Recordemos que Saturno es conocido como el planeta del karma, la disciplina y las lecciones de vida más complicadas. Por lo que se necesita un fuerte compromiso para enfrentarlo. Mientras que Aries, es un signo que se caracteriza por ser muy impulsivo, aunque siempre es consciente de lo que hace.

Esto son los retos que van a enfrentar los signos del zodiaco con Saturno en Aries