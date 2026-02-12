Conoce el Pueblo Mágico cerca de CDMX que tiene hermosos museos y mucha historia

Sin dudas México cuenta con hermosos pueblos mágicos que se han transformado en atractivos turísticos por su identidad, historia y costumbres. Te contaremos sobre un destino ubicado en Tlaxcala dónde puedes encontrar arquitectura, patrimonio cultural y un entorno natural privilegiado.

Este pueblo mágico está ubicado a 2400 m sobre el nivel del mar y recibe el nombre de Huamantla que proviene del náhuatl y significa "lugar de abundancia de árboles". Es un lugar que contiene haciendas históricas y una arquitectura francesa que le otorga mucha personalidad sobre todo a sus calles y plazas.

Uno de los mayores tesoros que esconde este pueblo mágico es el Códice de Huamantla qué es el más grande del mundo y uno de los pocos documentos de origen otomí que aún se conserva. Una reproducción de esta pieza histórica está resguardada en el palacio municipal por lo que es de mucha importancia cultural para el país y para el estado.

¿Qué ofrece el Pueblo Mágico de Huamantla?

Dentro de del Pueblo Mágico de Huamantla puedes encontrar la Basílica de la Virgen de la Caridad, el Convento Franciscano y el templo y ex convento de San Luis obispo.

El hermoso Pueblo Mágico de Huamantla está lleno de colores y fiesta, así como de rincones que representan su historia.#ViajemosPorMéxico pic.twitter.com/NHbJBsG0Dy — Visit México (@VisitMex) July 20, 2018

También debe visitar el museo nacional del Títere Roseta Aranda que es un homenaje a una tradición titiritera que está muy arraigada a la población local junto al Museo Taurino y al museo de la Ciudad.

Cabe destacar que Huamantla comparte territorio con el parque Nacional La Malinche dónde se encuentra uno de los volcanes más altos de México. Aquí puedes disfrutar de senderismo y vistas panorámicas, pero también aprender de historia ya que en la época prehispánica era considerado un sitio sagrado vinculado a la lluvia.

En este Pueblo Mágico se celebra la fiesta de la Virgen de la Caridad en agosto por lo que hay alfombras florales, serenatas, globos artesanales y la famosa "Noche que Nadie Duerme" que es una tradición que convoca a miles de visitantes.

Para el mes de octubre hay una festividad que se llama el Festival Internacional de Títeres Rosete Aranda que posiciona al pueblo a nivel nacional e internacional. Por último, tenemos que mencionar que su astronomía es otro de los atractivos ya que cuenta con dulces elaborados con piloncillo y anís.