3 alimentos fáciles de preparar que fortalecen el sistema inmune para evitar contagios de sarampión

Actualmente nos encontramos ante muchos registros de casos de sarampión en el país, es por esa razón que en está ocasión te presentamos tres alimentos con los que puedes evitar contagios ya que fortalecen el sistema inmunológico.

Frutas: Aunque ya es bien sabido que las frutas contienen una gran cantidad de vitaminas y minerales algunas como las naranjas, mandarinas, kiwis, fresas, papaya y arándanos son las mejores para consumir en esta época de contagios de sarampión ya que poseen una gran cantidad de vitamina C y antioxidantes así como flavonoides. Puedes comerlas solas o bien, mezclarlas en platillos como ensaladas; de igual forma puedes incluirlas en licuados o combinarlas con avena por la mañana o noche.

frutas

Kéfir: Este tipo de yogurt es un probiótico fermentado con múltiples beneficios que favorecen no solo el sistema inmunológico sino también el digestivo. Por otro lado, ayuda a equilibrar la flora intestinal. Consumirlo frecuentemente es ideal para prevenir el sarampión ya que cuida las células inmunitarias y protege al organismo contra bacterias que puedan dañarlo. Tiene un alto nivel en vitamina B, B12 y ácido fólico además de que es perfecto para aquellas personas que buscan controlar su peso y mantener una dieta saludable.

kéfir |Crédito: Pinterest

Pescado: Sin duda esta proteína es una de las que más ayuda a proteger el sistema inmunológico debido al gran contenido de vitaminas y minerales que contiene como zinc y vitamina A. Por otro lado, mejora la salud cardiovascular ya que contiene Omega 3 lo que ayuda a disminuir la presión arterial y el colesterol. Es ideal para los niños ya que ayuda a la retención de información por lo que mejora el aprendizaje en la escuela. Es preferible que este alimento se cocine a la plancha (evitar empanizados o capeados), puede estar acompañado de verduras para agregar más nutrientes que beneficien al sistema inmunológico.