Esto es lo que deberías hacer al usar un wifi público para tener una conexión segura

En la actualidad, el uso del Internet se ha convertido en algo fundamental para millones de personas en el mundo, pero desde hace un tiempo se ha promovido que sea seguro, esto con objetivo de crear consciencia entre los jóvenes que navegan en las páginas.

Por ese motivo, el 10 de febrero se celebra el Día de la Internet Segura , iniciativa fue promovida por la red Insafe/INHOPE con el apoyo de la Comisión Europea, con el objetivo de que todos conozcan los riesgos y beneficios de su uso.

Así puedes tener una conexión segura de wifi público

Por tal razón, algunos expertos en el tema han dado a conocer una serie de puntos en donde revelaron una serie de acciones que debes seguir al usar una red wifi pública , las cuales son muy usadas por los ciberdelincuentes.

En ese sentido, es recomendable evitar a toda costa conectarse a una red pública, pero en caso de que sea algo extremadamente necesario, estos son los pasos que debes seguir para hacer tu conexión más segura:

No hacer compras o pagos

Esto puede poner en riesgo tus datos bancarios, ya que la página puede no estar codificada de forma segura, por lo que podrías ser víctima de un ataque que robe tu información.

Enviar poner datos personales

Todo lo que haces puede ser interceptado, al poner tu información personal, esta puede ser robada y usada en tu contra o para afectarte de alguna forma.

Evitar sitios sin HTTP

Nunca debes entrar a sitios que no tengan el cifrado HTTPS, ya que pueden estar otras personas viendo lo que hace al navegar por la página.

Entrar a tu banco en línea

Debes evitar entrar a tu portal de banco desde una conexión pública o que no sea segura, ya que los ciberdelincuentes usan eso para robar tus claves, lo que puede poner en riesgo tu dinero.

