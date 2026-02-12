¡Increíble cambio!; Paola Suárez cambiará el color de sus ojos mediante un procedimiento

La creadora de contenido Paola Suárez , ha sorprendido a sus seguidores tras confesar que tiene planeado someterse a un procedimiento con el objetivo de cambiar el color de sus ojos. Esto ya había sido realizado por Ninel Conde hace un tiempo.

Fue en un vivo en donde la reconocida creadora de contenido e integrante del clan ‘Las Perdidas’,donde Paola habló de los procedimientos estéticos a los que tiene pensado someterse. Uno de los más llamativos es la queratopigmentación, cuyo objetivo es poder cambiar el color de sus ojos.

¿Qué dijo Paola Suárez con relación al cambio de color de sus ojos?

La creadora de contenido dijo, “Pues nada más voy a quedar virola, hermanas. Y luego después me voy a operar la vista, y luego de la vista me voy a operar los ojos de color. Ya lo tengo muy decidido... Grises con azul. Cuesta 200 mil... A mí no me importa, yo los voy a hacer”.

Como era de esperarse esto causó muchas reacciones entre amigas y seguidores, pero ella se mostró con mucha confianza. Además, manifestó no importa el precio que tenga que pagar para conseguir ese cambio.

En cuanto a la queratopigmentación tenemos que mencionar que es un procedimiento quirúrgico estético diseñado para cambiar permanentemente el color de los ojos. El mismo se caracteriza por utilizar un láser de femtosegundo de alta precisión para crear un micro túnel donde se inyectan pigmentos que cubren el color natural del iris.

El costo de este procedimiento oscila entre los5 mil y 10 mil dólares, aproximadamente entre 85 mil y 170 mil pesos mexicanos, dependiendo de la clínica, la tecnología del láser y el tipo de pigmento utilizado.

Sin embargo, es importante destacar que los oftalmólogos manifiestan que es un procedimiento nuevo por lo que se siguen estudiando los riesgos a largo plazo como la restricción del campo visual, la inflamación crónica o la dificultad para realizar futuras cirugías de cataratas debido a la opacidad del pigmento.