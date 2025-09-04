Quién es Delia García, la exparticipante de La Isla que fue descalificada en plena FINAL

Un momento impactante que marcó la final de ‘La Isla’ 2014, el famoso reality de TV Azteca, fue cuando Delia García, una de las competidoras más fuertes, fue descalificada de manera inesperada cuando apenas comenzaba el circuito decisivo.

Un golpe en la cabeza cambió por completo el rumbo de la competencia… y la historia de la hoy prometida de Facundo se volvió inolvidable.

¿Por qué fue descalificada Delia García en la final de La Isla?

Todo ocurrió en la última prueba del reality, cuando Delia apenas arrancaba el circuito final. Un objeto le cayó en la cabeza accidentalmente, provocándole una fuerte herida en la frente que terminó en descalabro.

El equipo médico la atendió de inmediato y, por protocolo, no pudo continuar. La producción le pidió que eligiera a otro participante para que la representara en su lugar.

La escena fue dolorosa, no solo física sino emocionalmente, tanto para Delia como para sus seguidores, que ya la veían como posible ganadora.

Delia García: diseñadora, atleta y prometida de Facundo

Más allá de ‘La Isla’, Delia García ha construido una carrera que mezcla creatividad y disciplina. Nació el 31 de octubre de 1989, estudió diseño textil y moda, y poco a poco se posicionó como influencer y atleta, especialmente en redes y medios como el radio.

Fue precisamente durante su participación en La Isla donde conoció al conductor y comediante Facundo, con quien comenzó una relación que hoy, ocho años después, ha llegado al compromiso.

Crédito: Instagram/Delia García Ella es Delia García, la prometida de Facundo

Facundo lo anunció recientemente en una transmisión en vivo, dejando ver que su historia va más allá de la pantalla.

¿Cómo empezó la historia de amor entre Delia García y Facundo?

Facundo y Delia se conocieron en 2017 durante una edición de ‘La Isla’. Allí, el comediante, recién divorciado, vivía un momento personal complicado, y aunque la química con la diseñadora fue evidente desde el inicio, decidieron tomarse las cosas con calma.

El propio conductor confesó que los nervios le jugaron en contra cuando por fin decidieron dar un paso íntimo: “Me gustaba tanto que no pude... tuve que inventar que había tomado de más. Luego le confesé la verdad”, relató.

Finalmente, tras casi una década de relación, la pareja ha decidido formalizar su compromiso. Facundo tiene tres hijos de su relación anterior con Esmeralda Palacios: Valentina, Mila y Lorenzo.