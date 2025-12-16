Ex reina de belleza murió a manos de su esposo; él dijo que fue en defensa propia

En un momento donde uno de los grandes concursos de belleza pasó por tantas polémicas, esta noticia causó estragos entre los seguidores del mundo de la farándula. Y es que una ex reina de belleza fue asesinada por su propio esposo. Hoy que ya acusaron formalmente al hombre, él declaró que lo hizo en defensa propia. Esto es lo que se sabe del fatídico caso de Kristina Joksimovic.

¿Cómo sucedió el asesinato de la reina de belleza, Kristina Joksmivoc?

Este fatídico asunto se suscitó en Suiza en febrero del 2024. Sin embargo, en horas recientes hubo bastante propagación de la nota al confirmarse que la ex finalista de Miss Universo Suiza sufrió la muerte a manos de Thomas, quien era su esposo. Además, los detalles del acontecimiento están creando reacciones de asombro.

Pese a que el hombre quiere defenderse indicando que se defendió de Kristina, los reportes desde lo acontecido en el 2024, indican que el sujeto desmembró a la modelo, trituró los restos en una licuadora y finalmente los trató de disolver con un químico. Todo esto para deshacerse del cuerpo que en sus primeras declaraciones aseguró encontrar sin vida en la casa donde vivían juntos.

Ante eso, aseguran desde Europa, el hombre cambió sus declaraciones con el paso del tiempo... y al final se concretó que la había estrangulado. Aunque en estos momentos su argumento es que se defendió de quien era su mujer… el caso está completamente inclinado a concluir que esa es otra de las mentiras que ejercitó durante todas las investigaciones.

¿Quién era la ex reina de belleza, muerta en 2024?

Kristina Joksimovic tenía 38 años cuando fue asesinada. Tenía dos hijas en común con Thomas y aunque en múltiples ocasiones se comentó que eran la pareja ideal, los reportes arrojan eventos previos a su muerte donde se confirmaría la violencia doméstica.

Tras su experiencia como modelo en Miss Suiza, la joven que en 2008 estuvo en dichos menesteres, fundó una empresa llamada Catwalk Coach. Dicho proyecto buscó dar clases de modelaje y ofrecía talleres de autoconfianza. Esto para preparar a diferentes mujeres que buscarían entrar a ese mundo o directamente a dicho certamen.