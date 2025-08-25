No solo Mati y Evelyn: estas son las otras participantes de Exatlón México que se volvieron pareja

Las tierras de Exatlón México han sido testigos de emocionantes duelos donde las emociones se viven al máximo, pero también han visto nacer romances ovacionados por el público. Ahora mismo, aunque la pareja más top del momento es la de Mati Álvarez y Evelyn Guijarro, existieron otras atletas que encontraron el amor con sus colegas. Una de ellas son Paulette Gallardo y Gloria Murillo.

Las atletas viven un tórrido noviazgo en la actualidad, y se ha hecho muy popular en redes sociales. Pero, ¿cómo fue que se enamoraron? Bueno, de acuerdo con los detalles disponibles, todo comenzó cuando coincidieron en la séptima temporada del reality de TV Azteca, ocasión en la que ambas formaron parte del Equipo Rojo.

Instagram / @gloriamurillomx Paulette Gallardo y Gloria Murillo comenzaron una relación tras conocerse en Exatlón México

Desde el primer momento quedó evidenciado que tenían una conexión especial y rápidamente iniciaron una amistad, para después de salir del reality y darse la oportunidad como pareja. Una vez que lo hicieron público, no dudaron en presumir su entusiasmo y constantemente compartían fotos de sus mejores momentos en Instagram. No obstante, también han tenido altibajos.

¿Gloria Murillo y Paulette Gallardo terminaron? Esto se sabe sobre su relación

Pese a que todo parecía marchar perfecto entre Gloria Murillo y Paulette Gallardo, de manera completamente inesperada se distanciaron y su lejanía no pasó inadvertida. Fue así como sus seguidores se percataron de que todas las imágenes que tenían juntas ya habían sido eliminadas, lo que inevitablemente despertó las sospechas de una separación entre las estrellas de Exatlón México.

¿Pero entonces qué fue lo que pasó? Todo parece indicar que esto no fue más que una mala racha, ya que luego de varias semanas de silencio, Murillo y Gallardo reaparecieron públicamente y demostraron que están más felices que nunca.

Prueba de ello, los románticos mensajes que se dedicaron apenas en julio pasado por sus 15 meses como pareja, fecha en la que subieron una tierna foto donde se ven posando sonrientes.

Actualmente, las dos están concentradas en sus proyectos profesionales, siempre procurando hacerse el tiempo para seguir creando nuevos recuerdos. Y al igual que como ocurre con Evelyn Guijarro y Mati Álvarez, las atletas comparten su pasión por el deporte y los viajes, así que con frecuencia entrenan juntas y salen a conocer nuevos destinos.