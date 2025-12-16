“La sigo queriendo": Lalo Salazar hace fuerte revelación de su amor por Laura Flores

Cuando parecía que dicho tema ya se estaba quedando en el pasado, Lalo Salazar retomó lo vivido durante su 2025. Por ello, era evidente que se tocaría de nueva cuenta la relación que concretó con Laura Flores. El periodista no se guardó nada y sus declaraciones sorprendieron a varios de los que ya saben la opinión que este hombre tiene sobre su ex pareja.

¿Qué dijo Lalo Salazar sobre Laura Flores?

En una charla que el hombre de 60 años tuvo con Tony Stars, declaró que su relación con Laura solamente está llena de lindos recuerdos. Pese a que han existido algunos rumores de un quiebre hasta cierto punto violento, esto dijo el comunicador:

"Laura es una mujer increíble, me encantó haber tenido esta relación ella, aprendí mucho con ella. Es una mujer increíble en todos los sentidos, una gran mamá, para mí fue algo muy bonito".

Ahondando en lo que se vivió y el por qué de la finalización de su relación que duró alrededor de 3 meses, Salazar indicó que simplemente la relación no avanzó como ellos querían. Básicamente se intentó pero no pudo funcionar, pero en todo momento destacó una linda experiencia.

"Desgraciadamente se acabó el amor, se acabó la relación de pareja, pero eso no quita que la sigo queriendo mucho como persona que es. No sé por qué no cuajó, pero de que la sigo queriendo, de que la sigo admirando, sí, mucho… Desde que terminamos ya no he tenido contacto con ella".

¿Es cierto que Lalo Salazar bloqueó y no se despidió de Laura Flores?

En parte de los rumores que se manejaron alrededor del final de su relación, se indicaba que Laura fue extremadamente intensa y que Lalo se cansó de eso. Y que al momento de irse, se fue bloqueando su contacto y sin decir adiós. Pero el comunicador dijo que toda esa información es falsa.

Además, sí confirmó que se encuentra saliendo con alguien más, quien se identifica como una mujer joven. Pero al momento no hay nada concretado como una relación formal o algo parecido.