A Sabine Moussier, su mamá le mintió sobre quién era su verdadero padre

En una entrevista reciente, Sabine Moussier platicó algunas de las experiencias más intensas que ha tenido en su vida. Entre ellas, se encuentra cómo se enteró de quién era su padre biológico y lo diferente que era la realidad a lo que le habían dicho siempre.

A Sabine Moussier, su mamá le ocultó quién era su verdadero padre

Platicando con Yordi Rosado para una entrevista en su canal de YouTube, Sabine Moussier contó que ella nació en Alemania y que hasta rondar los 30 años pensó que su papá era originario de aquel país, pero en realidad su mamá le había mentido. “Mi mamá me dice que mi papá es alemán, que se conocieron y que embarazó, que se fue a Alemania a tenerme pero que cuando llega allá mi papá no me quiso cargar”, relató.

La reconocida villana de telenovelas pensaba que su papá había llegado a México como profesor de alemán y que su nombre era Joachim Kronz.

La madre de Sabine se casó con otro hombre, Rafael Rivero, quien se convirtió en la figura paterna de la actriz. Aun así, desde niña, siempre quiso saber más y conocer a su padre biológico.

Cuando ya rondaba los 30 años y ganaba cada vez mayor fama, Sabine quiso acudir a un programa de televisión donde se reencontraban familias separadas por diversas circunstancias. Pero un día, antes de cumplir un compromiso de trabajo, su madre llegó a revelarle la verdad.

“Nomás para decirte que tu papá no se llama Joachim Kronz, tu papá se llama Francisco Javier Fernández”, le dijo su madre a Sabine Moussier, según narró a Yordi Rosado. “Sí naciste en Alemania pero tu acta de nacimiento es falsa”.

La mentira se debió a que cuando la actriz nació, era muy mal visto que una mujer fuera madre soltera, y sus abuelos ayudaron a “maquillar” la situación. Se creó toda una historia y el país elegido fue Alemania porque sus abuelos tenían conocidos ahí. “Me quedé fría”, revela Sabine sobre aquella conversación.

Poco tiempo después, Rafael Rivero le confesó a Sabine Moussier que él era su padre biológico. Esto no era cierto, pero él lo creía así debido a una confusión. Sin embargo, sí se realizaron una prueba de ADN y a partir de ese momento la actriz experimentó un gran resentimiento porque Rafael hacía diferencias entre sus otros hijos y ella. “Agarré un resentimiento durísimo”.

En la entrevista con Yordi Rosado hubo un momento muy conmovedor, en el que Sabine Moussier dijo que “los perdones y el amor se tienen que dar a tiempo”. Su padrastro fue diagnosticado con Alzheimer y dejó de verlo mucho tiempo, hasta que se reencontraron en los últimos momentos de él. Entre lágrimas, ella recordó cómo le habló, se perdonó y lo perdonó.

En la actualidad todo está “maravillosamente bien”, como describe la actriz. Retomó la relación con su madre y ahora reconoce todos los esfuerzos que realizó como madre soltera, además de que todos tomamos “decisiones equivocadas”.