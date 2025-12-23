El antes y después de Jacqueline Bracamontes: así era la actriz antes de ser famosa

Jacqueline Bracamontes está de fiesta. La reconocida actriz celebra su cumpleaños número 46 este martes, 23 de diciembre. Si bien hoy en día la estrella es popular por su trayectoria como actriz, lo cierto es que antes de protagonizar novelas, destacó por ser reina de belleza. A continuación, te compartimos el antes y después de la querida actriz mexicana, para que veas cómo ha cambiado con el paso de los años. Eso sí, ¡manteniéndose hermosa!

¿Cómo era Jacqueline Bracamontes antes de ser famosa?

Nacida el 23 de diciembre de 1979 en Guadalajara, Jalisco, Jacqueline Bracamontes incursionó en el mundo del entretenimiento con escasos 20 años. La ahora actriz fue descubierta por la ex Miss Universo, Lupita Jones , quien quedó fascinada por su belleza, por lo que no dudó en invitarla a participar en Nuestra Belleza México. Tras resultar victoriosa en el concurso, Bracamontes representó a México en Miss Universo 2001.

Si bien Jacqueline no se llevó la corona a nivel global, la exposición mediática le abrió las puertas al mundo de la televisión. Bracamontes incursionó en la pantalla chica como conductora y, poco tiempo después, dio el salto a la actuación. A lo largo de su trayectoria, ha tenido desde papeles secundarios hasta importantes protagónicos. Gracias a su impecable trabajo, Jacqueline también ha podido participar en películas, además de prestar su voz para cintas animadas.

Así luce Jacqueline Bracamontes en la actualidad

Actualmente, Jacqueline Bracamontes tiene 46 años de edad. Si bien la estrella sigue inmersa en el mundo de la televisión, en los últimos años, ha sido más común verla a través de sus redes sociales, donde comparte imágenes y videos de su día a día, especialmente, junto a su familia.

La actriz unió lazos matrimoniales con el empresario y piloto profesional Martín Fuentes, a través de una ceremonia celebrada en 2011. Hoy en día, la pareja destaca como una de las más sólidas en el mundo del entretenimiento, pues ambos comparten cinco hijos juntos y, cada que pueden, suelen postear postales juntos. De hecho, este martes, con motivo a la celebración de su cumpleaños número 46, Jacky compartió un video vía Instagram en el que se le ve disfrutando de su día mientras salta en un trampolín. “¡Es mi cumpleaños! Muy festejada y consentida desde temprano por mi familia”, escribió la actriz.