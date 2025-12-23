Con esta receta de ensalada de manzana deslumbrarás a todos: no es común y está deliciosa

Si quieres preparar una ensalada de manzana navideña que deje a todos felices y con ganas de repetir plato, entonces tienes que intentar esta receta deliciosa. Es muy sencilla y solo requiere dos pasos.

Lo primero es tener a la mano todos los ingredientes, para que no te agarren las prisas y puedas prepararla el mismo día de la cena de Nochebuena o Navidad. De acuerdo con Larousse Cocina, esto es lo que necesitas:

4 manzanas cortadas en cubos (preferentemente en bocados medianos).

250 gramos de crema ácida (puede ser yogur griego).

100 gramos de leche condensada.

1 cucharada de azúcar.

3 rodajas de piña en almíbar, picadas en cubos pequeños.

¼ de taza de nuez pecana, picada en trozos pequeños.

¼ de taza de pasitas o arándanos (opcional).

Un toque de cerezas en almíbar.

Algunos le agregan cerezas a la ensalada de manzana navideña.|(ESPECIAL/CANVA)

¿Cómo se hace la ensalada de manzana navideña?

Para preparar la ensalada de manzana navideña, sigue estos pasos:

Mezcla la crema con la leche condensada y el azúcar.

Añade a la mezcla los cubos de manzana, la piña, las nueces, las pasitas y los demás ingredientes. Revuelve bien y refrigera durante 20 minutos. Y listo, ya puedes servir.

A esta receta también puedes agregarle bombones, un ingrediente inesperado que se ha vuelto popular en algunas versiones. Sin embargo, este postre tiene un alto contenido de azúcar, así que, si buscas una opción más ligera, lo mejor es apostar por una versión más saludable.

Cómo hacer una ensalada de manzana más saludable

La ensalada de manzana puede ser saludable si se prepara de la manera correcta. Al llevar fruta, aporta fibra y otros nutrientes importantes, pero es clave evitar la crema y la leche condensada. En su lugar, la Universidad de Nebraska-Lincoln recomienda usar yogur griego natural y fruta fresca, en vez de ingredientes enlatados en almíbar.