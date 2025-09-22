Actriz mexicana revela que vivió un apasionado romance de 6 años con alguien que nunca conoció en persona

Sabine Moussier es una reconocida actriz mexicana que durante muchos años desempeñó papeles de villana de telenovelas, logrando destacarse por sus grandes interpretaciones y su belleza única. A sus 59 años, sigue manteniendo su belleza que la destacó en la televisión.

Sabine Moussier visita por primera vez el foro de Ventaneando. [VIDEO] Feliz y con la mejor actitud como siempre, llegó Sabine Moussier y se dijo encantada de disfrutar su primera vez en Ventaneando y presumir sus proyectos.

Recientemente, en una entrevista, explicó que vivió un apasionado romance durante 6 años, relación que mantuvo con alguien a quien nunca conoció en persona, un chisme que sorprendió a varios al descubrir la historia. No te pierdas los detalles, porque a continuación te lo contaremos todo.

¿Cómo fue el romance a larga distancia de la actriz mexicana Sabine Moussier?

En una entrevista realizada por Yordi Rosado, la actriz mexicana contó que vivió un apasionado romance de 6 años, mencionando que cada una de las pláticas se realizan por teléfono, específicamente mediante chats de WhatsApp.

Aunque en el chat había una foto, nunca pudo escuchar su voz, según esta persona lo habían secuestrado y cortado las cuerdas vocales. Pasó el tiempo y se comenzó a crear un vínculo amoroso con él aunque nunca lo conoció en persona.

La conexión fue tan fuerte, que Sabine Moussier se hizo un tatuaje, con la fecha del día en que empezaron a hablar. Sin embargo, la historia de amor de 6 años dio un giro inesperado, puesto que empezó a recibir amenazas de su supuesta pareja, siendo un momento importante en dicho vínculo.

Al final, dicho romance le generó un tipo de dependencia, por lo que fue necesario optar por la ayuda de profesionales para poder atender el problema. Ya pasó mucho tiempo desde esa situación, pero logró marcar un episodio de su vida.

¿Quién es la pareja actual de Sabine Moussier?

Aunque fue un episodio difícil de experimentar, la actriz mexicana ya dejó eso en el pasado. Actualmente se encuentra en una relación amorosa con Mariana Zollino, siendo un apasionado romance de película. En varias entrevistas a medios de comunicación, explica que lo único que importa en un noviazgo es que haya amor, por lo que se atrevió a iniciar su romance con una mujer.

Amorío que empezó desde el 2023, mientras estaba grabando un reality, durante algún tiempo intentó que la relación se mantuviera oculto de la farándula.