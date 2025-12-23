Los 8 videos de Alfredo Adame que más divirtieron en La Granja VIP y que te matarán de risa

Alfredo Adame fue el ganador de la primera edición de La Granja VIP , reality show que marcó un antes y después en la televisión mexicana, pues por primera vez el elenco no solo permaneció más de 2 meses encerrado en una casa, sino que trabajaron cuidando animales. Estos fueron sus mejores 8 momentos que quedará marcados para la historia en videos.

1. Entrada en burro

El Golden Boy hizo una entrada épica a La Granja VIP, pues lo hizo con un burro, a quien eligió como un guía, para después ser entrevistado por Kristal Silva y dejar la siguiente frase para la historia: “Ya llegó el papá de los pollitos”. Conoce en qué invertirá los 2 millones del premio .

2. ¡Qué agusticidad!

Alfredo Adame se volvió viral en redes sociales por tomar el Sol en paños menores, actividad que realizó con frecuencia durante los 2 meses y medio que permaneció dentro de La Granja VIP, pues tal parece que para el actor es de vital importancia lucir bronceado.

3. Los outfits

El actor llamó la atención por sus atrevidos outfits, los cuales iban a acorde con el proyecto de La Granja VIP, desde trajes de pollitos y camisas con vacas, gallos y cochinitos.

Se vienen grandes outfits por parte de #AlfredoAdame

4. Se le quema la cocina

Alfredo Adame demostró en La Granja VIP no es muy bueno para la cocina y prueba de ello fue que en varias ocasiones se le olvidaba que tenía prendido la estufa, por lo que el agua que hirvió se esparció por toda la estufa.

5. Alma de niño

Al Golden Boy le regalaron de Navidad una resortera, la cual no dudó en utilizar contra sus demás compañeros dentro de La Granja VIP.

6. La divertida firma de contrato

El Team Cacaraqueo le propuso a Alfredo Adame firmar un contrato, a fin de que no hablará mal de cada uno de los integrantes a término de La Granja VIP, pero lo que no se esperaban fue su respuesta, fiel a su estilo.

7. Baile de despedida

El Golden Boy se levantó y bailó la canción de La Granja VIP en su último día como granjero. El actor sacó los pasos prohibidos que tenía muy bien guardados.

8. Recopilación mejores momentos

Alfredo Adame se ganó el corazón de todo el público de La Granja VIP, por lo que como bonus este es un video que recopila sus mejores momentos como granjero.