ÚLTIMA HORA: Fallece abuelita viral del video de TikTok “Apaga La Vela”, a los 108 años

Lamentablemente este 17 de febrero se dió a conocer la noticia de que una de las abuelitas más virales de TikTok ha fallecido a sus 108 años. La mujer se viralizó en redes luego de protagonizar un video que causó miles de reacciones en redes sociales.

¿Quién era la famosa abuelita "Apaga La Vela" de TikTok?

El 29 de noviembre del 2025 la usuaria de TikTok Lupita Valadez subió un video a su cuenta de TikTok en el que compartió un clip de su abuelita en su cumpleaños número 108. El video alcanzó los 6.8 millones de likes, más de cuarenta y dos mil comentarios y más de novecientas mil personas compartieron el video, pero ¿qué lo hizo tan popular? bueno la respuesta está en que su abuelita no escuchaba cuando sus familiares en dicha celebración le decían "apaga la vela" refiriendose a la de su pastel. El video sin duda generó miles de reacciones, especialmente la gran admiración a la mujer por llegar a esa edad.

A través de TikTok, Lupita Valadez compartió la triste noticia de que su abuelita había fallecido. La usuaria, que actualmente cuenta con 62.6 millones de seguidores compartió un TikTok en el que se ve a ella y a su abuelita juntas. La imagen la acompañó de las siguientes palabras: "Vuela alto abuelita apaga la vela". El video ya tiene más de doscientos mil likes y un millón cuatroscientas visualizaciones. Algunos de los comentarios de los usuarios son aquellos en los que se lamenta la gran pérdida mientras que otros simplemente no creen que haya pasado. Por su parte las personas expresan que Lupita Valadez fue una gran persona al llenar de amor a su abuelita en sus últimos días.

¿De qué murió la abuelita de TikTok "Apaga La Vela"?

Hasta el momento se desconocen las causas de su fallecimiento. Sin embargo, la mujer acababa de cumplir 108 años de edad en 2025. Sin duda el fallecimiento de una de las abuelitas más famosas de TikTok ha conmovido a todo el internet y a las miles de personas a las que llegó el video, ya que incluso el audio lo utilizaron otros creadores de contenido demostrando que el video había sido único.