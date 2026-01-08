Abuelito se hace viral en TikTok tras mostrar su fanatismo por Rocío Sánchez Azuara

Las redes sociales tienen a un nuevo personaje viral. Recientemente, se popularizó un video en TikTok de un abuelito que prefirió retirarse de sus vacaciones en la playa antes de perderse un nuevo episodio de nuestro ya tan aclamado programa, “Acércate a Rocío” , conducido por Rocío Sánchez Azuara.

En el audiovisual, de menos de un minuto, se escucha a la nieta del adulto mayor - que aparece en TikTok como Ximena Jailene - cuestionando la decisión de su familiar por abandonar los camastros en la playa e irse a su habitación de hotel para ver el programa. El abuelo, sin pensarlo dos veces, responde: “Ya me voy a subir porque ya va a empezar mi novia, Rocío Sánchez Azuara”.

Al momento, el audiovisual cuenta con cientos de miles de reproducciones en la red social, así como decenas de miles de likes y comentarios de usuarios que resaltan el amor de sus abuelos por nuestra querida conductora. “Mi abuelo, el más fan de Rocío Sánchez Azuara”, escribió la usuaria de TikTok en la descripción del video. “No perdona un día, siempre ve su programa”.

¿Quién es Rocío Sánchez Azuara, la conductora de “Acércate a Rocío”?

Rocío Sánchez Azuara es una de las conductoras más queridas de TV Azteca. Nacida el 27 de junio de 1963 en San Luis Potosí, Rocío inició su trayectoria en el mundo de la televisión en programas locales y de noticias. Posteriormente, dio el salto al formato de los talk shows, donde suele abordar historias y conflictos de carácter familiar, personal y emocional con diversos invitados y especialistas. Actualmente, es conductora del programa “Acércate a Rocío” y “ Tu Historia Como la Mía ”.

¿Cómo y dónde ver “Acércate a Rocío”? Este es el NUEVO horario

“Acércate a Rocío” se transmite de lunes a viernes por la señal de televisión de Azteca UNO, así como el sitio web oficial del programa. Este año, “Acércate a Rocío” estrena NUEVO HORARIO: de 6:30 pm a 8:30 pm. Si deseas ver contenido similar durante el fin de semana, no olvides que los sábados también puedes sintonizar "Tu Historia Como la Mía", en punto de las 9:00 p.m., por Azteca UNO. ¡No te los pierdas!