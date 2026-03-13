Actor sufre cáncer y pide dinero para no dejar sola a su hija

La vida ofrece muchos desafíos delante y parte de estos tienen como fuente la enfermedad. No es extraño leer que alguna persona contrajo cáncer o que en su defecto.. recayó tras años de remisión. El segundo es el tema con este actor, que parecía haberlos superado y que hoy se ve en la necesidad de pedir dinero pues la situación económica no la puede solventar. Así luce el duro panorama de Fausto Casanova.

¿Qué pasó con el actor Fausto Casanova?

Con 42 años, el actor de novelas y series televisivas anunció en redes sociales que tras 4 años en remisión, el duro cáncer que padece se manifestó de nueva cuenta. Eso significa que requiere de otro tratamiento y que para ser partícipe de la ayuda médica requiere al menos 250 mil pesos a la brevedad.

Fue en el 2022 que se le detectó un cáncer epidermoide metastásico de primerio desconocido, por lo que tuvo que atenderse de inmediato. Afortunadamente los tratamientos a los que se sometió funcionaron y su cuerpo estuvo en remisión, recordando que este tipo de enfermedad afecta los ganglios y los órganos.

Sin embargo, estos padecimientos no tienen palabra de honor y su cuerpo está siendo invadido otra vez tras 4 años viviendo en cierta normalidad. Por ello en redes ya mandó sus respectivos comunicados y algunos de sus cercanos empezaron a mover la información. Esto dijo: "Mi situación económica actual no es favorable, necesito recaudar, por el momento, 250 mil pesos para cubrir los primeros tratamientos y así ganar esta segunda batalla".

¿Este actor que padece cáncer tiene familia?

Pese a que no existe tanta información personal del actor, una de las frases que más ha circulado alrededor de él en estos días, tiene que ver con su hija. En profundo dolor admitió que teme por su vida y que no quiere perder el privilegio de vivir momentos con su hija. "Solo quiero ver crecer a mi hija y tener muchos momentos mágicos, así como cumplir mis sueños".