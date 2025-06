Actor mexicano declara que le es difícil encontrar trabajo por su enfermedad incurable

Las enfermedades son cosas tan comunes que en ocasiones se olvida que la salud es sumamente importante para desarrollarse de la mejor manera. Y esa realidad la ha vivido este actor mexicano, que lleva años con el diagnóstico de una enfermedad que no tiene cura. Ya en pleno 2025 indica que la situación es difícil pero tiene que adaptarse después de más de dos décadas de trayectoria en el medio.

¿Qué enfermedad tiene este actor mexicano?

Estamos hablando del caso de Alejandro Ibarra. El artista de 52 años es un personaje totalmente reconocido en el medio de la televisión y del teatro. Sin embargo ha hecho eco en los tiempos recientes por la forma en la que afronta su enfermedad. A él le detectaron disfonía espasmódica a los 20 años, sin embargo sí indica que eso le ha complicado encontrar papeles que le permitan “pasar desapercibida su complicación al hablar”.

Esto compartió en una entrevista reciente: “Esto es incurable, es un cable que conecta el cerebro con las cuerdas, no es en la garganta, es en la cabeza… entonces lo que te hacen es que te inyectan. Tienes espasmos involuntarios… no es algo que pueda controlar porque a veces la inyección no funciona… Hay una operación que no te garantiza el éxito y ya es cuchillo”.

¿Qué es la disfonía espasmódica que afecta al actor mexicano, Alejandro Ibarra?

Tal como lo ha comentado desde hace años este actor mexicano, es una enfermedad que afecta a las cuerdas vocales, mismas que no generan el sonido deseado. Esto es generado por problemas neurológicos, no por complicaciones en la garganta, que sería lo que muchos pensarían. En resumen se puede indicar que esta enfermedad no permite la correcta comunicación pues la voz suena más baja o forzada, en los casos más graves las personas están imposibilitadas para tener una conversación normal.

