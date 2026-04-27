Fue una de las actrices más famosas y perdió la vida de forma trágica

El mundo del espectáculo siempre tiene motivos para contentarse y también para ponerse triste. Es que los famosos, a pesar de que siempre muestran lo maravillosa que es su vida, son alcanzados por situaciones y circunstancia negativas, como cualquier otro mortal.

Un claro ejemplo de ello es la trágica muerte de una famosa actriz de Hollywood. Se trata de Natasha Richardson quien perdió la vida en 2009 cuando tenía 45 años de edad. Un serio accidente la alejó de la gran pantalla.

¿Cómo murió Natasha Richardson?

La muerte de Natasha Richardson golpeó con dureza al ámbito del cine internacional ya que la actriz se encontraba vacacionando en Canadá cuando tuvo el accidente que le terminó costando la vida. La famosa participaba de una clase de esquí cuando se resbaló y cayó al suelo.

Qué preciosa, Natasha Richardson, ¿por qué tenías que morirte? 😭 https://t.co/4X99VN18C5 — Di 💫 (@HoneyDii) April 15, 2026

La caída derivó en un fuerte golpe en su cabeza por lo que tuvo que ser internada. Aunque todo indicaba que Natasha Richardson se recuperaría, la actriz manifestó un fuerte dolor de cabeza que resultó en un hematoma epidural, debido a una hemorragia interna. A pesar de los esfuerzos médicos, ella falleció.

¿Quién era Natasha Richardson?

Tras su muerte en 2009, el mundo del espectáculo sigue recordando a Natasha Richardson y lamentándose por la forma en la que falleció. Además, ella estaba casada con el destacado actor Liam Neeson por lo que el golpe fue doble en Hollywood.

La actriz era conocida por los papeles interpretados en películas como “Juego de Gemelas”, “Cuentos de la cripta”, “La condesa rusa”, “Sueño de amor”, y “Diva adolescente”. Su nombre ha quedado grabado a fuego en la historia del séptimo arte que no deja de recordarla a pesar de que ya pasaron 17 años de su trágico deceso.