Estas son los 3 diseños de uñas chinas más TOP en tendencia

La gama de oportunidades para hacerte unas bonitas uñas llega ahora con esta oportunidad que se conoce como estilo chino, que en general hace referencia a cierto tipo de detalles de dicha cultura. Obviamente cada persona elige lo que mejor le acomode o guste, por lo que te dejamos 3 que han llamado la atención de todos los que ya probaron esta oportunidad.

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¿Cómo son las uñas estilo chino que están en tendencia?

Como primer punto, lo que se indica por la IA de Google, es que las uñas chinas se presumen como largas. Y de allí los diseños se enfocan en temas de elegancia, con un simbolismo cultural e incluso con técnicas o acabados de relieve translúcido. Por ello, también se indica que las formas coffin o stiletto son ideales para lucir detalles intrincados como caligrafía o flores delicadas. Sin más… estos son los estilos que podrías implementar en tu manicura.

Ojo de Gato en Tonos Dorados

Este estilo consiste en un acabado magnético que crea una línea de luz brillante, frecuentemente complementado con pequeñas piedras o cristales que le dan un efecto tipo joya. Y se destaca que realmente es una de las técnicas más populares en los estudios de uñas chinos.

Efecto Jade con Pan de Oro

Una segunda propuesta para los que busquen un estilo relacionado a China, es esta que precisamente imita la piedra más valorada en dicha nación. Y se concreta con un difuminado en verde esmeralda y blanco para crear una textura translúcida. Mientras que los toques del Pan de Oro añaden un acabado sofisticado y lujoso que resalta en longitudes XL.

Flores de Cerezo (Sakura)

Y para los que gusten tener una de las opciones más clásicas, se invita a todas las mujeres que busquen poblar sus uñas largas en tonos nudes o rosa pastel. Justamente en esa base se dibujan ramas finas y flores pequeñas. Por ello se anima a quienes elegirán esta opción a buscar estilos que les guste más, pues la red tiene decenas de propuestas.