Cristian Castro tiene nueva novia ¿Quién es la famosa?

En las últimas horas el nombre de Cristian Castro vuelve a acaparar titulares, pero esta vez no por su música o recientes presentaciones, sino por su nueva relación amorosa, ya que fue visto en Nueva York, Estados Unidos, con la empresaria y productora Victoria Kühne.

Te úede interesar: Mario Bautista sufrió fractura tras brutal nocaut de Aarón Mercury

A través de redes sociales comenzaron a circular diversas fotografías del intérprete de “Yo quería” con la también productora musical en una actitud muy cariñosa, más tarde Victoria confirmó que mantiene una relación con el mexicano mediante una imagen donde se le ve abrazando al cantante: “Con mi amor en Nueva York”, estas palabras dejan claro que actualmente los artistas están en una etapa de noviazgo.

¿Quién es Victoria Kühne y a que se dedica?

Victoria Kühne ha ganado los reflectores por mantener una relación con Cristian Castro, sin embargo, su nombre ha resonado por ser una destacada empresaria regiomontana con una sólida trayectoria en la industria del entretenimiento. Es fundadora y dueña de Victoria Records, además ha estado al frente de proyectos audiovisuales con su producción.

De acuerdo con medios, Victoria ha destacado en el teatro musical y como compositora donde se consolidó debido a su paso por Nashville donde trabajó con reconocidas figuras de la música. También ha destacado como promotora cultural, actualmente, es presidenta del Festival Internacional de Santa Lucía.

Su perfil combina el mundo creativo con el empresarial, lo que la ha convertido en una figura influyente dentro del entretenimiento del país, por lo que también ha destacado que ha trabajado de la mano con el artista, ya que en la misma red social compartió anteriormente que los dos se encontraban trabajando en Victoria Records.

Nueva relación de Cristian Castro

Este romance entre Cristian Castro y Victoria llega después de varias relaciones mediáticas del cantante, quien ha estado constantemente en el ojo público por su vida amorosa. Ahora, todo indica que inicia una nueva etapa.