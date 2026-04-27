VIDEO: IMPACTANTE accidente en juego mecánico deja heridos y desata polémica

Ocurrió un fuerte accidente en un juego mecánico en la Feria de Sevilla, el cual ya ha generado una gran conmoción en redes sociales luego de que se viralizara un video del momento exacto. El accidente ocurrió apenas el pasado viernes, pero apenas se hizo viral; todo fue en la atracción conocida como “Tirachinas” o Steel Maxx, cuando de pronto una falla estructural provocó que la cama se zafara y quedara desprotegida en pleno funcionamiento. Al menos 4 personas resultaron lesionadas, entre ellas algunos menores de edad. Los hechos ya están siendo investigados por las autoridades.

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¿Qué se ve en el video del accidente?

El video que circula en redes sociales muestra cómo se pasa en cuestión de segundos de la diversión a la tragedia. Por lo que se ve en las imágenes, se puede apreciar el fallo del juego mecánico en el que se rompe uno de los extremos del juego en pleno funcionamiento. Dicho de otro modo, se ve el fallo repentino en el sistema de tensión.

🇪🇸 | Momento en que se rompe un cable en una atracción de la Feria de Sevilla (España): dos niños quedan suspendidos en el aire y se registran cuatro heridos leves. pic.twitter.com/7JXGNk6yIS — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) April 25, 2026

Una vez se rompe el juego, se distinguen los movimientos bruscos de la cabina mientras se escuchan los gritos de las personas. El video a estas alturas ya ha generado miles de reacciones

¿Qué causó el accidente en el juego mecánico?

De acuerdo con lo que han revelado las autoridades y el personal del parque, todo apunta a que se habría roto un cable interno, el cual sostenía la tensión de la cabina. Esta falla fue suficiente para provocar una tragedia en cuestión de segundos. Las autoridades siguen investigando.

¿Cuántos heridos hubo y cuál es su estado?

El saldo de víctimas fue un total de cuatro personas. Dos de los cuales eran menores y tuvieron que ser rescatados por los bomberos. Las víctimas recibieron atención médica inmediata y, por fortuna, no resultaron víctimas mortales. Después del accidente, todo parece indicar que habrá consecuencias legales para los resultados.