Esposo de Carolina Flores alimentó a su bebé con el cuerpo de su madre durante 24 horas

El caso del asesinato de Carolina Flores continúa en investigación y los detalles que se desencadenan alrededor de todo el problema realmente se definen en redes sociales como turbios. Y es que muchos probablemente no lo sabían, pero la pareja de la modelo trató de alimentar al bebé con el cuerpo fallecido de Carolina. Esto es lo que se sabe al momento.

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¿El esposo de Carolina Flores alimentó al bebé con el cuerpo sin vida?

El caso hizo eco dentro de todo el ámbito informativo en México, pues la situación se torna escandalosa por lo acontecido. Desde los primeros minutos que se hizo pública la noticia, se reportó que la suegra habría llegado a la Ciudad de México con la intención de matar a la modelo de 27 años.

Sin embargo, se habría confirmado también que Alejandro Sánchez Herrera en lugar de avisar a las autoridades (se esperó un día completo), trató de alimentar a su hija con el cuerpo fallecido de Carlina Flores. En ese sentido, el espacio digital no ha parado de alertar sobre una complicidad, aunque por el momento las autoridades no han dado mayor información.

El grito en general de los usuarios que llegaron a esta historia desde hace días es que existía complicidad entre la señora Erika María Herrera y Alejandro, quien aseguró ser un buen padre pues se enfocó en cuidar la salud de su bebé. Sin embargo, el caso sigue dando vueltas en el pensamiento colectivo y las instituciones correspondientes también se encuentran en su respectiva labor.

“Q HICISTE MAMÁ!?”

Es la forma en q la exreina de belleza, Carolina Flores, fue atacada a tiros por su suegra Erika Herrera.

Ahí la mató.

Su hijo Alejandro, le reclamó, pero la dejó huir del depa d Polanco.

Hasta el otro día, fue a @FiscaliaCDMX a denunciar.



El caso #c4EnAlerta pic.twitter.com/i6dG2HKTGz — Carlos Jiménez (@c4jimenez) April 22, 2026

¿Ya encontraron a la suegra de Carolina Flores?

De inmediato se hicieron conjeturas a nivel redes sociales pues el video que se filtró del que se presume como el momento del delito que las autoridades catalogaron como feminicidio… es claro. En ese sentido, se giró una orden de aprehensión contra la señora Erika, pero no hay indicios de su paradero, pues la polémica llega cuando se sabe que el hijo no dio aviso de lo ocurrido. Y justamente ese tiempo fue clave para la huida de la que se presume como la culpable de la muerte de la modelo y madre de 27 años.