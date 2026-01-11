5 diseños de uñas en mate que son elegantes para poder usarlas en la oficina

Los diseños de uñas en mate son estilos muy empleados en la manicura, puesto que nos alejamos de las variantes brillantes, haciendo un ligero cambio a lo que usualmente tendemos a usar. Además, tienen la principal ventaja de ser alternativas elegantes para poder usarlas en la oficina.

Si todavía no sabes cómo arreglar tus manos, no te preocupes y deja de estresarte, puesto que te traemos 5 opciones diferentes que podrás usar en el trabajo, ideal para lucir sofisticada y a la moda.

¿Qué diseños de uñas en mate me puedo hacer?

Aunque no lo parezca, hay una gran variedad de diseños de uñas en mate que podemos hacernos, ofreciéndonos un amplio catálogo de alternativas para todos los gustos. Es así que te detallaremos algunos estilos elegantes que puedes seleccionar para la oficina:

3D Nails: Sobre un diseño en 3D, pide que agregue el color de gelish que deseas y, por último, pide la capa del efecto en mate.

Cow print: El animal print de vaca es visualmente atractivo al añadirle el mate; incluso pareciera que genuinamente tiene piel en tu manicura. Es una alternativa elegante y original.

Un estilo natural: Si te gusta traer tus uñas al natural sin el uso de color, es posible pedir que sobre tu uña coloquen el efecto matizante.

Con cat eye: Un destello más discreto. Sobre un cat eye del color que tú quieras, pide el mate para neutralizarlo. Una alternativa minimalista y elegante que no debes dejar pasar.

que no debes dejar pasar. Glossy con mate: Es similar a un “francés”. Después de colocar una base de color, en la parte inferior de la uña, pide que te coloquen el efecto mate, mientras que en la punta de la uña, deja el efecto brillante. Para remarcar la separación, pide que coloquen una línea de división de otra tonalidad o en cromado dorado.

¿Cómo proteger el efecto mate?

Para quienes hemos tenido diseños de uñas en mate, sabemos que con facilidad el efecto puede empezar a desprenderse, por lo que es importante seguir ciertos consejos para que su permanencia sea mayor al usarla en la oficina :