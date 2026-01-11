Anuncian el regreso de Jenni Rivera en 2026: esta es la insólita predicción

Al día de hoy, la muerte de Jenni Rivera dejó conmocionado al público, puesto que se trató de una cantante mexicana que había marcado a toda una generación por la letra de sus canciones y por su personalidad, por lo que sigue siendo recordada por sus fanáticos. Sin embargo, una vidente anunció el regreso de la artista para el 2026.

Sin embargo, no fue la única insólita predicción que realizó, puesto que detalló que se presentará la muerte de una importante figura de un cantante de regional mexicano. No te pierdas todos los detalles que proporcionó al respecto.

¿Qué le pasó a Jenni Rivera?

No olvidemos que la “Diva de la Banda” murió el 9 de diciembre del 2012 junto a otros de sus acompañantes durante un accidente aéreo; su legado se mantiene vigente dentro del mundo musical.

Recientemente, una vidente en un podcast anunció que para el 2026, Jenni Rivera tendrá su regreso a la farándula, detallando que la artista mexicana en realidad nunca murió, ya que finge su muerte. También explicó que ante su reaparición explicará por qué tomó la fuerte decisión de hacer todo el montaje.

Otra insólita predicción que realizó la vidente fue que entre mayo y junio, seremos testigos de la muerte de un reconocido artista mexicano, detallando que su deceso será causado por su enfermedad; va a ser por asesinato. Dentro de las características que compartió, explicó que se trata de una celebridad conocida y querida por su público.

¿Cuál fue la verdadera razón de la muerte de Jenni Rivera?

Se sabe que Jenni Rivera el 9 de diciembre del 2012 sufrió un terrible accidente aéreo, el cual le quitó la vida a ella y a su equipo que la acompañaba. Se sabe que al despegar, a los 40 minutos se perdió contacto con la aeronave. Se inicia la búsqueda de la avioneta.

Dentro de las investigaciones, se sabe que la aeronave perdió el control por un fallo mecánico, haciendo que cayera en picada. Es así que, después de más de 10 años de los hechos, su deceso ha generado todo tipo de hipótesis. Con la noticia de la insólita predicción sobre el regreso de la cantante en el 2026 , se han generado todo tipo de opiniones al respecto.