Ángela Aguilar publica foto y violinista de Christian Nodal responde con indirecta

Desde hace bastante tiempo, Ángela Aguilar se ha encontrado en el ojo del huracán por las polémicas en las que ha sido relacionada; eso parece no terminar. Recientemente, la hija de Pepe Aguilar publicó una foto, que muchos han interpretado como una indirecta para la violinista de Christian Nodal.

Ante la nueva noticia, se ha generado un fuerte interés al respecto. Para que no te pierdas todos los detalles, te vamos a explicar qué se sabe al respecto y por qué empezó el fuerte chisme entre ellos.

¿Qué indirecta envió Ángela Aguilar?

Todo empezó por una publicación que se subió en redes. No olvidemos que anteriormente, la violinista de Christian Nodal y el cantante habían sido relacionados sentimentalmente, debido a que en presentaciones se les veía muy juntos y sonrientes. Por si fuera poco, también fueron relacionados por portar un collar similar.

Ángela Aguilar subió una foto, donde vemos que ella porta un collar similar al que supuestamente tienen ambos. Ante la intensa comparativa, los usuarios no dejaron pasar la oportunidad para resaltar que era una indirecta que hacía para dejar en claro quién era la dueña del corazón de Nodal.

Mientras tanto, otros internautas resaltan que lo hace con la principal intención de responder a la polémica que se generó con la violinista Esmeralda Camacho, dejando en claro la relación que se mantiene entre ellos con la foto.

¿Por qué empezó el supuesto romance entre Nodal y Esmeralda Camacho?

Esmeralda Camacho es la violinista de Christian Nodal; fue reconocida, puesto que en una presentación del cantante los vemos a ellos dos conviviendo en el escenario, en especial cuando él le ofrece un trago de tequila, generando todo tipo de opiniones al respecto.

Desde entonces se han hecho todo tipo de chismes sobre el tema o de supuestas indirectas entre ellos, desde un romance entre ellos hasta un supuesto despido por decisión de Ángela Aguilar , datos que han sido desmentidos en su momento. Mientras tanto, Esmeralda Camacho responde a los rumores presumiendo sus avances en el mundo de la música.